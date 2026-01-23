Frankrijk schaft kamikazedrones aan

Frankrijk gaat Kamikazedrones aanschaffen. De wapensystemen moeten al snel uit Franse fabriek komen rollen.

Frankrijk zet een volgende stap in de ontwikkeling van eigen dronecapaciteit. De Franse krijgsmacht heeft voor het eerst een bestelling geplaatst voor langeafstandskamikazedrones (zogeheten loitering munitions) bij defensiebedrijven in het land zelf. Kamikazedrones zijn wegwerpwapens die boven een gebied kunnen ‘rondhangen’ en zich vervolgens op een doel storten, waarbij ze bij impact ontploffen. De inzet van drones in de oorlog in Oekraïne duidelijk heeft gemaakt hoe bepalend dit wapenplatform is geworden.

De Franse defensie-inkoopdienst DGA (Direction Générale de l’Armement) meldt dat eind december een order is geplaatst voor ‘langeafstand, op afstand bestuurde munitie’. Die bestelling gaat naar een samenwerking tussen raketbouwer MBDA en dronefabrikant Aviation Design, die hiervoor de krachten hebben gebundeld.

Volgens de DGA wordt de eerste serie systemen medio 2027 aan de Franse strijdkrachten geleverd. Financiële details en aantallen zijn niet bekendgemaakt. Frankrijk wil de achterstand op het gebied van drones inlopen en heeft de versnelling van dit dossier tot prioriteit gemaakt sinds de Russische invasie van Oekraïne.

Nederland

Niet alleen Frankrijk is bezig met kamikazedrones. Ook Nederland is bezig met de verwerving van vergelijkbare capaciteit. Wanneer dit streven tot iets concreets komt is echter nog onduidelijk. Vorig jaar heeft staatssecretaris Tuinman wel een overeenkomst gesloten met de VS waarin in Nederland bij VDL Amerikaanse drones geproduceerd gaan worden. Ook sluit Nederland zich aan bij de ontwikkeling van een onbemand gevechtstoestel.