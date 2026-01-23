Heathrow geeft upgrade aan security

Passagiers op Londen Heathrow krijgen het vanaf nu een stukje makkelijker. De luchthaven heeft miljarden geïnvesteerd in een nieuw security-systeem. Zo wordt dat proces efficiënter gemaakt.

Met de nieuwe investering is Londen Heathrow de grootste luchthaven die werkt met de nieuwe generatie CT-scanners. Vanaf nu hoeven passagiers niet meer hun vloeistoffen uit de tas te halen, en ook laptops mogen blijven zitten. De nieuwe apparatuur maakt meer geavanceerde scans van de cabinebagage dan zijn voorganger. Daarom gaat het proces van door security gaan sneller, maar wordt er niet ingeleverd op veiligheid. Het totale kostenplaatje van de investering was meer dan een miljard pond.

Naast wachttijd voor passagiers, wil Heathrow ook besparen op het gebruik van plastic zakjes. Vloeistoffen moeten in doorzichtige, hersluitbare zakjes zitten. Maar dat gebeurt lang niet altijd en daarom deelt het personeel bij de security ze uit. Met de nieuwe scanapparatuur hoort ook dat tot het verleden. Daarmee kan de grootste luchthaven van Londen jaarlijks zestien miljoen plastic zakjes uitsparen. En dat draagt weer bij aan de verduurzaming van het vliegveld.

Heathrow noemt de nieuwe CT-scanners ‘een grote mijlpaal’ in hun langetermijn-investeringsprogramma. Daarmee wordt de luchthaven voorbereid op de groei van de toekomst. In 2025 was het vliegveld nog de meest punctuele van heel Europa. 97 procent van de passagiers hoefde minder dan vijf minuten in de rij voor security te wachten. Dat was belangrijk, want Heathrow was vorig jaar de meest verbonden ‘hub-airport’ van de wereld. Ook Schiphol staat in die ranglijst, op plek nummer drie.

Nieuwe baan

De grootste Londense luchthaven zit niet stil en blijft investeren in de toekomst. Er komt een nieuwe start- en landingsbaan. Deze wordt 3500 meter lang en wordt ten noordwesten van de huidige noordbaan aangelegd. Tenminste, als alles doorgaat. De plannen moeten wel nog door het Britse Lager- en Hogerhuis worden goedgekeurd. Als dat zo is, is de baan op zijn vroegst in 2035 pas operationeel.