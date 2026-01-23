Neppiloot kon jarenlang mee op vluchten

Een Canadese man hangt een celstraf van twintig jaar boven het hoofd, nadat hij jarenlang onterecht gratis vloog. Hij deed zich namelijk voor als piloot én steward.

De man, een 33-jarige Canadees, was ooit echt steward. Maar dat werk deed hij van 2017 tot 2019, en daarna niet meer. Toch maakte hij nog jarenlang onterecht gebruik van personeelsvoordelen. Met een valse luchtvaart-ID boekte hij tal van gratis vluchten. Daarbij gaf hij zich uit als piloot en steward.

Van januari 2020 tot oktober 2024 nam de man, genaamd Dallas Pokornik, drie luchtvaartmaatschappijen in de maling. Het gaat hierbij waarschijnlijk om American Airlines, Hawaiian Airlines en United Airlines. Eén keer vroeg Pokornik zelfs of hij de jumpseat in de cockpit kon krijgen tijdens één van zijn vele gratis vluchten. Of hij daadwerkelijk op die stoel mee mocht, is niet bekend gemaakt. Evenmin als hoe de man uiteindelijk tegen de lamp liep. Als de faker uiteindelijk schuldig wordt bevonden, staat hem een gevangenisstraf van twintig jaar te wachten. Daar hoort ook nog een boete van 250.000 dollar bij.

Collega uit Florida

Het gebeurt vaker dat mensen zich onterecht voordoen als vliegend personeel om zo gratis tickets te krijgen. In juni vorig jaar werd een 35-jarige man uit Florida aangeklaagd, die jarenlang anderen wijsmaakte dat hij steward was. Tussen 2018 en 2024 boekte hij minimaal 120 gratis vluchten. Daarbij maakte hij zich schuldig aan zogenoemde wire fraud: fraude via elektronische communicatie. De man deed zich bij security voor als gewone passagier, en aan boord gedroeg hij zich overtuigend als medewerker. Uiteindelijk liep het sprookje af en moest hij alsnog voor de rechter komen.