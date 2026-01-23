‘Nieuwe’ Air Force One vliegt deze zomer, maar hoe veilig?

De Boeing 747-8 die Donald Trump als cadeau van Qatar kreeg, gaat waarschijnlijk deze zomer voor het eerst de lucht in. Critici zeggen dat de president daarbij wil inleveren op veiligheid.

President Donald Trump kreeg een Boeing 747-8 cadeau van de Qatarese koninklijke familie. Het toestel, van ongeveer 400 miljoen dollar dat is ingericht als ‘vliegend paleis’ moet een tijdelijke oplossing zijn. De huidige Air Force One toestellen, de Boeing VC-25A en VC-25B, zijn sterk verouderd. Ze worden vervangen door twee nieuwe 747’s. Dat programma kent echter vertraging op vertraging. Trump wil heel graag nog voor het einde van zijn presidentstermijn – in januari 2029 – in de nieuwe vliegtuigen vliegen. Daarom heeft hij zijn pijlen nu gericht op het cadeau van Qatar.

De US Air Force is druk bezig om het toestel te converteren naar hoogwaardig presidentsvliegtuig. Zo moet de technologie aan boord bestand zijn tegen nucleaire aanvallen, en er moet tijdens de vlucht bijgetankt kunnen worden zodat de Boeing 747 praktisch ongelimiteerd door kan vliegen. Daarnaast zou er zelfs sprake zijn van het inbouwen van een operatiekamer in de Superjumbo. Donald Trump kan niet wachten op de eerste vlucht en dringt erop aan dat hij in de zomer van 2026 met de machine op pad kan.

Maar er is kritiek op die presidentswens. Zo zou het schilderwerk en interieur wel af kunnen zijn voor die tijd, maar voldoet het vliegtuig nog lang niet aan alle veiligheidseisen. Senator Tammy Duckworth zegt dat Trump inboet op security als hij zo snel met zijn cadeau wil vliegen. De Air Force One hoort het veiligste toestel in de wereld te zijn volgens haar.

Air Force One keert om

Eerder deze week keerde de Boeing VC-25A om. Het toestel was nog maar net opgestegen vanaf Joint Base Andrews (ADW) toen het te maken kreeg met een technisch mankement. Daarop wisselden Trump en zijn entourage het om voor de Boeing C-32A, de militaire aanduiding van een Boeing 757-2G4. Met een fikse vertraging vertrok de Amerikaanse president daarna alsnog naar het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.