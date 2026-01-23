Sardientjes in een blik: Westjet draait aanpassing terug

Het is een veelgehoorde klacht bij budgetmaatschappijen: weinig beenruimte. Sommige passagiers menen zelfs dat de beenruimte elk jaar minder wordt. Bij het Canadese WestJet was dat ook echt zo. Ze verkleinden het met maar liefst twaalf centimeter. Passagiers waren woedend.

Om meer passagiers mee te kunnen nemen, had WestJet de configuratie van hun Boeing 737-vloot recent aangepast. Zo werd er premium seating geïnstalleerd, en zes extra rijen economystoelen. Om dat mogelijk te maken werden sommige rugleuningen bij economy vastgezet. Daardoor konden reizigers hem niet meer naar achter zetten. WestJet wilde van die stoelen namelijk een betaalde service maken. Daarnaast werd de beenruimte verkleind, van 90 naar 78 centimeter. Dat stuitte passagiers enorm tegen de borst.

Op sociale media gaan beelden rond van reizigers in enorm krappe stoelen. Ze kunnen hun benen sinds de aangepaste configuratie niet meer kwijt. WestJet had lak aan de kritiek, maar komt daar nu van terug. Vorige week werd de beslissing ongedaan gemaakt. Critici zijn daar blij mee. Ze noemden de vernieuwde stoelindeling ‘een stap richting een uitgeklede economyklasse, met minder comfort en meer extra kosten voor basics als stoelkeuze.’

Ook piloten en cabinepersoneel van WestJet waren niet blij met de aangepaste configuratie. Ze maakten zich zorgen over de veiligheid in een evacuatie, want met krappere stoelen is het voor passagiers moeilijker om er snel uit te komen. Daarnaast kreeg de cabin crew allemaal boze reizigers op hun dak. De voorzitter van de vakbond van WestJet Alia Hussain, stelt dat er sprake was van een vijandige werkomgeving.

Daling in reizigers

WestJet heeft ook nog te maken met een daling in het aantal passagiers, maar dat ligt niet aan de beenruimte. Sinds de inauguratie van president Trump ongeveer exact een jaar geleden, vliegen Canadezen steeds minder naar de Verenigde Staten. Het valt te verklaren door oplopende spanningen tussen Canada en de VS, en de wisselkoers van de dollar.