Air France vliegt andere koers dan KLM

Air France heeft zaterdag de vluchtuitvoering tussen Parijs en Dubai weer opgestart. De KLM-partner maakt daarmee een andere afweging dan de Nederlandse maatschappij, die momenteel juist alle vluchten naar het Midden-Oosten aan de grond houdt.

De Franse maatschappij had haar verbinding naar Dubai eerder kortstondig stilgelegd, maar na een nieuwe risico-inschatting worden de vluchten vanaf Parijs inmiddels weer uitgevoerd. Air France benadrukt dat het de situatie nauwlettend blijft volgen en zich baseert op actuele informatie van autoriteiten en eigen veiligheidsexperts. Het is onduidelijk wat er in de ogen van de Fransen precies is veranderd ten opzichte van een dag geleden.

KLM maakt andere afweging dan Air France

KLM kiest voor een voorzichtiger koers. De maatschappij vermijdt het luchtruim boven onder meer Iran en Irak en heeft alle vluchten naar Dubai voor het hele weekend geannuleerd, als onderdeel van een bredere opschorting van routes richting het Midden-Oosten. Ook Transavia heeft de vluchten van en naar Dubai in ieder geval tot en met maandag 26 januari geschrapt. De annuleringen hebben gevolgen voor duizenden reizigers vanaf Schiphol.

Daarmee ontstaat binnen dezelfde luchtvaartgroep een opvallend verschil in beleid: waar Air France het verkeer naar Dubai weer opstart, houdt KLM de rem er voorlopig op. Voor reizigers betekent dit dat zij vanuit Parijs wél weer rechtstreeks met Air France naar de Golfstaat kunnen vliegen, terwijl passagiers vanaf Schiphol zijn aangewezen op omboekingen via andere maatschappijen of routes. Hoe lang KLM haar striktere veiligheidsmaatregelen aanhoudt, is nog niet duidelijk. De maatschappij geeft aan de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten te houden.