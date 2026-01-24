Gloednieuw KLM-toestel gestrand, moest 2 keer omkeren

Een Embraer van KLM Cityhopper is vrijdag 23 januari tweemaal teruggekeerd naar de luchthaven van Stavanger na problemen met het landingsgestel.

Problemen met het landingsgestel

Vlucht KL1172, uitgevoerd met een Embraer ERJ 195 E2 (PH-NXZ), steeg om 06:20 uur op vanaf baan 18 in Stavanger. Kort na vertrek meldde de bemanning dat het landingsgestel niet wilde intrekken. Het toestel vlakte af op ongeveer 5.000 voet en ging in een wachtpatroon boven Sandve om het probleem te onderzoeken. Na een kwartier besloot de bemanning terug te keren naar de luchthaven, waar het vliegtuig om 07:04 uur veilig landde. ©Flightradar24

Tweede poging ook mislukt

Na inspectie op de grond volgde vier en een half uur later een tweede poging om terug te vliegen richting Amsterdam. Om 11:02 uur steeg het toestel opnieuw op. Tijdens deze vlucht trad hetzelfde probleem op, waardoor de bemanning opnieuw besloot terug te keren. Het vliegtuig landde een half uur later veilig in Stavanger. Na de tweede terugkeer bleef het toestel aan de grond.

©Flightradar24

Het toestel is nog geen jaar oud

Opvallend is dat het gaat om een gloednieuw toestel dat pas in oktober 2025 bij KLM Cityhopper in gebruik werd genomen. Ondanks dat het vliegtuig nog nauwelijks in de commerciële dienst is, moest het tweemaal terugkeren naar Stavanger vanwege hetzelfde probleem met het landingsgestel. Dat een nieuw toestel zo’n technisch mankement vertoont, is uitzonderlijk.