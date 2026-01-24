KLM schrapt belangrijke vluchten als veiligheidsmaatregel

KLM vliegt voorlopig niet meer naar meerdere bestemmingen in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij zegt het besluit te hebben genomen op basis van een eigen risicoanalyse, in verband met de verslechterde geopolitieke situatie in de regio.

Geen vluchten naar het Midden-Oosten

KLM vermijdt uit voorzorg het luchtruim boven Iran, Irak en Israël, evenals delen van de Golfregio. Daardoor zijn vluchten naar bestemmingen als Dubai, Dammam, Tel Aviv en Riyad voorlopig stilgelegd. Een woordvoerder laat weten dat KLM dagelijks veiligheidsafwegingen maakt in overleg met nationale en internationale autoriteiten. ‘We nemen dit soort besluiten zelfstandig, maar staan wel in contact met de Nederlandse overheid en andere relevante instanties’, meldt de luchtvaartmaatschappij aan de NOS.

Effect op personeel en passagiers

Reizigers die door de annuleringen zijn getroffen, kunnen hun vlucht zelf omboeken naar een andere maatschappij die nog wel op de betreffende bestemmingen vliegt. Hoeveel passagiers hierdoor worden geraakt, is niet bekend. KLM heeft daarnaast personeel in onder meer Dubai en Dammam. Dat personeel wordt teruggehaald.

Andere airlines volgen

Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben hun operaties in de regio aangepast. Air France annuleerde recent meerdere vluchten naar Dubai en Tel Aviv, terwijl British Airways eveneens vluchten naar Dubai schrapte. Lufthansa liet eerder al weten het luchtruim van Iran en Irak te mijden en nachtvluchten naar Tel Aviv en Amman op te schorten. Minister Van Weel noemde de situatie recent ‘onrustig’ en sprak van een begrijpelijke risicoafweging door KLM. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de Nederlandse ambassade in Teheran open is en blijft functioneren. Hoe lang de beperkingen van kracht blijven, is nog onduidelijk. KLM zegt de situatie nauwlettend te volgen en haar beleid aan te passen zodra de omstandigheden dat toelaten.