Beroemde Nederlandse F-16 wordt voor iedereen zichtbaar

De meest beroemde Nederlandse F-16, met de bijnaam ‘MiG-killer’, krijgt binnenkort een vaste plek in het Nationaal Militair Museum. Op dinsdag 27 januari draagt de Koninklijke Luchtmacht het toestel officieel over aan het museum.

Het gevechtsvliegtuig verwierf internationale bekendheid tijdens de NAVO-operatie Allied Force in 1999, toen het als enige Nederlandse straaljager ooit een vijandelijk vliegtuig neerhaalde.

Blijvend erfgoed

De F-16AM met registratie J-063 wordt overgedragen door commodore-vlieger Peter ‘Wobble’ Tankink. Hij was destijds de vlieger van de J-063 en speelde een hoofdrol in het historische luchtgevecht boven voormalig Joegoslavië. Met de overdracht aan het NMM blijft de F-16 behouden voor het publiek. Bezoekers van het museum kunnen straks van dichtbij kennismaken met een straaljager die een blijvende plaats heeft in de militaire geschiedenis van Nederland.

F-16AM J-063 op archiefbeeld © Roel de Bijl

Een toestel met een verhaal

Het uiteenvallen van Joegoslavië begin jaren negentig leidde tot een reeks gewelddadige conflicten op de Balkan. Op 24 maart 1999 begon operatie Allied Force, een grootschalige luchtaanval gericht op Servische doelen. Nederlandse F-16’s kregen daarbij de taak om geallieerde aanvalsvliegtuigen te beschermen tijdens missies boven Kosovo en Servië. Tijdens die eerste operatiedag detecteerde majoor Peter Tankink een Servische MiG-29. Tankink vuurde een raket af en schakelde de MiG succesvol uit. Het was een historisch moment: voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog schoot een Nederlandse luchtmachtvlieger een vijandelijk vliegtuig neer, en bovendien de eerste keer met een moderne luchtdoelraket.

MiG-killer

Na de missie werd onder de cockpit van de J-063 een silhouet van een MiG-29 aangebracht. Sindsdien staat het toestel bekend als de ‘MiG-killer’. Voor Tankink heeft het vliegtuig een bijzondere persoonlijke waarde. Het was ook de F-16 waarmee hij in 1992 zijn allereerste operationele vlucht maakte boven Bosnië. Aan het einde van 2022 vloog Tankink, inmiddels kolonel en werkzaam in een staffunctie bij Defensie, ook de allerlaatste operationele vlucht met de J-063. Daarmee kwam een actieve loopbaan van het toestel definitief ten einde.

