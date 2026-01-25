Lufthansa’s business class-probleem: waarom blijven stoelen leeg?

De nieuwe Allegris-business class van Lufthansa blijft voorlopig zo goed als leeg. De Duitse luchtvaartmaatschappij loopt nu zelfs het risico dat het probleem tot in het zomerseizoen voortduurt.

Lufthansa kampt met een hardnekkig probleem rond de introductie van haar nieuwe Allegris-business class in de Boeing 787-9 Dreamliner, waardoor de cabine grotendeels ongebruikt blijft. Door vertragingen in het certificeringsproces bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA mag de luchtvaartmaatschappij voorlopig slechts vier van de 28 business class-stoelen verkopen. De goedkeuring voor de volledige bevestiging van de stoelen op de cabinevloer laat volgens Bloomberg langer op zich wachten dan gepland, waardoor Lufthansa haar nieuwe premium-product niet commercieel kan benutten.

Kan dure grap worden voor Lufthansa

Oorspronkelijk hoopte de maatschappij de problemen voor het drukke zomerseizoen van 2026 op te lossen, maar inmiddels bestaat het risico dat de beperkingen juist tijdens deze piekperiode blijven gelden. Dat heeft directe financiële gevolgen, aangezien business class-stoelen een belangrijk deel van de opbrengsten op langeafstandsroutes vormen. Ook schaadt de situatie het imago van Lufthansa, dat juist met Allegris een grote kwaliteits- en comfortslag wilde maken – zeker in aanloop naar dit jaar, waarin de maatschappij haar 100-jarig bestaan viert.

Ondanks dat de eerste 787’s al sinds oktober 2025 in dienst zijn, vliegen ze dus met een vrijwel lege business-cabine. Lufthansa zou hard werken aan een oplossing en verwacht de volledige certificering alsnog binnen enkele maanden te voltooien. Tot die tijd kan de Duitse airline slechts een handvol business class-stoelen per 787-vlucht te verkopen.

Goed nieuws voor A380-fans

Voor A380-liefhebbers is er wel goed Lufthansa-nieuws te melden. De maatschappij verlengt de inzet van de Superjumbo op de route tussen München en Mumbai tot en met 23 oktober 2026. De verlengde operatie start op 1 juli 2026 en loopt daarmee door tot diep in het zomerseizoen en het begin van de herfst.

De verlenging past in een bredere strategie waarin Lufthansa de Airbus A380 langer aanhoudt dan oorspronkelijk voorzien. Hoewel jumbojets wereldwijd steeds zeldzamer worden, zien de Duitsers nog altijd een duidelijke meerwaarde in het toestel. In de zomermaanden is de A380 bij uitstek geschikt om grote aantallen passagiers te vervoeren, terwijl het vullen van het toestel in de winter uitdagender blijft.

Topman Carsten Spohr liet eerder al weten dat Lufthansa uitgaat van een inzet van de A380 tot ver in het volgende decennium. De aankomende cabine-updates, waaronder een volledig nieuwe Business Class, bevestigen dat de maatschappij niet van plan is het toestel op korte termijn uit te faseren. ‘Dat zouden we niet doen als we niet van minstens vijf jaar gebruik zouden uitgaan,’ stelde Spohr.

Vertraging nieuwe Lufthansa-toestellen speelt rol

Een belangrijke reden voor het langer aanhouden van de A380 is de vertraagde instroom van nieuwe langeafstandsvliegtuigen. De Boeing 777X, die een deel van de capaciteit moet overnemen, is nog altijd niet in gebruik. Lufthansa verwacht de eerste exemplaren pas in 2027. Daarnaast wil de airline haar vloot uitbreiden met minimaal vijftien Airbus A350-1000’s. Zolang deze nieuwe toestellen op zich laten wachten, blijft de A380 een noodzakelijk onderdeel van de vloot.