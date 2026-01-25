Russische 747 in de problemen tijdens takeoff

Een Boeing 747-400 van Rossiya Airlines, die een vlucht van Magadan, Rusland, naar Moskou zou uitvoeren, heeft de start moeten afbreken. De linker motor kreeg een compressorstoring. In een video die online werd gedeeld is te zien hoe er vlammen en vonken uit de betreffende motor komen, waarna het toestel de baan afglijdt.

De crew besloot de start op hoge snelheid af te breken. Het toestel gleed daardoor van de landingsbaan af de sneeuw in en kwam daar tot stilstand. Volgens de autoriteiten vielen er geen gewonden bij het voorval, maar de luchthaven werd wel stilgelegd terwijl het toestel werd geborgen en een inspectie werd uitgevoerd.

Het incident vond plaats op 22 januari 2026 rond 06.00 uur, toen de Boeing 747, registratie RA-73290, begon aan het opstijgen vanaf Magadan. De linker motor sloeg op hol, waardoor de piloten de start afbraken. Omdat er al flink werd geremd, kon de Boeing niet op de landingsbaan blijven en schoot het van de baan af.

Naar verluidt zaten er 335 passagiers aan boord van het toestel. Er werden geen verwondingen gemeld, maar de officier van justitie en de luchtvaartautoriteit zijn een onderzoek gestart naar de naleving van de luchtvaartveiligheidsvoorschriften. De vlucht werd de volgende dag hervat, toen de luchthaven weer was geopend

Kritiek op Russische luchtvaart

Het voorval werpt een kritisch licht op het feit dat Rusland nog steeds verouderde widebodies inzet onder winterse weersomstandigheden. Sinds februari 2022 hebben westerse sancties en beperkingen op het luchtruim Rusland grote invloed op de Russische luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen hebben geen toegang meer tot nieuwe onderdelen of onderhoud. Een oplossing daarvoor is het opknappen van afgedankte Sovjet- en Russisch gebouwde vliegtuigen en zelfs opgeslagen Boeing 747’s weer in gebruik nemen. Maar zoals dit incident bewijst, is dat niet geheel zonder risico’s.