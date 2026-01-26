Airbus waarschuwt voor nieuwe crises wegens geopolitiek

Airbus moet zich voorbereiden op een onrustige en onvoorspelbare wereld. Dat stelt topman Guillaume Faury in een interne boodschap aan medewerkers, waarin hij waarschuwt voor nieuwe geopolitieke risico’s na wat hij omschrijft als ‘significante logistieke en financiële schade’ door internationale handelsspanningen.

Volgens Faury is het begin van 2026 gekenmerkt door een ongekend aantal crises en toenemende geopolitieke onzekerheid. De vliegtuigbouwer opereert volgens de CEO in een industriële omgeving die steeds complexer wordt.

Handelsoorlogen laten sporen na

De Airbus-topman wijst erop dat handelsconflicten het bedrijf vorig jaar al voelbaar hebben geraakt. Dat meldt Reuters. Logistieke processen kwamen onder druk te staan en ook financieel liep Airbus schade op. Vooral de confrontatie tussen Washington en Beijing heeft volgens Faury een versterkend effect gehad op bestaande problemen in de toeleveringsketen. De luchtvaartsector kreeg recent deels verlichting doordat sommige Amerikaanse importheffingen werden versoepeld, maar structurele rust is daarmee nog niet teruggekeerd. Airbus is afhankelijk van onderdelen uit meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, ook voor toestellen die in China worden geassembleerd.

Motoren blijven knelpunt

Hoewel de toeleveringsketens sinds de coronaperiode zijn verbeterd, blijven ze kwetsbaar. Vooral de levering van vliegtuigmotoren vormt een blijvend probleem. Airbus ondervindt volgens Faury de grootste hinder bij motoren van Pratt & Whitney en CFM, die regelmatig later worden geleverd dan gepland. Dit heeft directe gevolgen voor de productiesnelheid van de A320-familie.

Resultaten ondanks tegenwind

Ondanks de turbulente marktomstandigheden spreekt Faury van ‘goede resultaten’ over 2025. Concrete cijfers zijn nog niet gedeeld. Wel complimenteert de CEO de ruim 160.000 medewerkers voor hun inzet in een jaar dat volgens hem allesbehalve eenvoudig was. Binnen de verschillende divisies ziet Airbus duidelijke verschillen. Defence and Space staat er volgens Faury sterker voor na een ingrijpende herstructurering, terwijl Airbus Helicopters een stabiele en consistente prestatie neerzet.