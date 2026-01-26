Bizarre reden voor uitwijk: laptop valt door vloer 767

Voor de tweede keer in korte tijd moest een United Airlines-vlucht uitwijken nadat de laptop van een passagier door een kier in de cabinevloer in het vrachtruim was gevallen.

Vlucht wijkt na een uur uit

United Airlines-vlucht UA748 vertrok donderdag rond 17.45 uur vanaf Washington Dulles voor wat een vlucht van zeven uur naar Genève, Zwitserland, had moeten zijn. De Boeing 767 kwam echter niet ver. Minder dan een uur na het opstijgen keerde het toestel terug boven de kust van Maine en zette koers richting Newark, waar het iets na 20.00 uur landde.

De reden voor het uitwijken was dat de laptop van een passagier in de Business Class-cabine op de een of andere manier door een spleet in de vloer van de cabine was geglipt. Het kwam terecht in het bagageruim, wat niet toegankelijk is tijdens de vlucht.

Tussen de stoelen en de cabinewand zit een spleet. Normaal gesproken is deze bedekt met een stuk schuim om te voorkomen dat er voorwerpen doorheen vallen. Het lijkt erop dat passagiers dit stuk schuim gebruiken om spullen op te plaatsen, en omdat laptops behoorlijk zwaar kunnen zijn, kan het gewicht ervoor zorgen dat het schuim verschuift en erdoorheen zakt.

Op de vloer bevindt zich een ventilatieopening die naar het bagageruim leidt. Deze zou afgedekt moeten zijn, maar het rooster is gemakkelijk te verplaatsen, en men vermoedt dat dit ook in dit geval zo was.

Het lijkt misschien opmerkelijk dat de crew besloot te uitwijken, maar een laptop in het bagageruim kan erg gevaarlijk zijn. Als de batterij van het apparaat beschadigd raakt, kan deze oververhit raken en in brand vliegen, wat een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Komt vaker voor

Het voorval staat niet op zichzelf. Afgelopen oktober viel er ook al een laptop door de cabinevloer in het vrachtruim van een andere Boeing 767 van United, die van Washington Dulles naar Rome, Italië vloog.

In mei van vorig jaar moest een United Airlines-vlucht onderweg vanuit Zwitserland naar Chicago O’Hare International Airport ook al uitwijken vanwege een laptop die vastzat in de stoel van een van de passagiers.