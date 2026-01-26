Frankrijk levert Rafale-straaljagers aan nieuw land

Indonesië heeft de eerste drie Rafale-gevechtsvliegtuigen van Frankrijk ontvangen. Het is de eerste levering uit een miljardencontract dat de twee landen in 2022 sloten en vorig jaar verder hebben uitgebreid.

Miljardencontract met Frankrijk

Indonesië heeft in totaal 42 Rafale-straaljagers besteld bij Dassault Aviation. Het land investeert fors. Naast de Rafales heeft het land ook Franse fregatten en onderzeeërs besteld. ‘De vliegtuigen zijn officieel overgedragen en klaar voor inzet door de Indonesische luchtmacht’, aldus Defensiewoordvoerder Rico Ricardo Sirait. De toestellen arriveerden vrijdag en zijn gestationeerd op de Roesmin Nurjadin Air Base in Pekanbaru op het eiland Sumatra. Later dit jaar worden er nog eens drie extra Rafales verwacht.

Azië speelt een belangrijke rol

Het belang van Azië in de productie en modernisering van gevechtsvliegtuigen wordt steeds duidelijker, wat ook zichtbaar is in de belangstelling van Indonesië voor Rafale-toestellen. Sinds kort produceert India ook onderdelen voor de Rafale in samenwerking met Dassault Aviation. ‘Voor het eerst zullen Rafale-rompen buiten Frankrijk worden geproduceerd’, aldus Eric Trappier, CEO en bestuursvoorzitter van Dassault Aviation. ‘Dit is een beslissende stap in het versterken van onze toeleveringsketen in India.’ Trappier benadrukte dat het partnerschap met TASL bijdraagt aan de opschaling van de Rafale-productie, met behoud van de kwaliteit en kostenefficiëntie waar Dassault om bekendstaat.

Niet alleen Franse, maar ook Turkse jets

Indonesië is een van de grootste spelers op de internationale markt voor gevechtsvliegtuigen. Het land tekende in juli 2025 een contract met Turkije voor de aanschaf van 48 KAAN-gevechtsvliegtuigen. De overeenkomst werd gesloten tijdens de Internationale Defensie-Industriebeurs in Istanbul. De KAAN is ontwikkeld door Turkish Aerospace Industries (TAI) tevens het eerste in eigen land geproduceerde gevechtsvliegtuig van Turkije. Indonesië werd de eerste exportklant voor het vijfde-generatie toestel. De straaljagers worden over een periode van tien jaar geleverd, waarbij assemblage en integratie van de motoren in Turkije plaatsvinden, terwijl nieuwe productiefaciliteiten en onderhoudscentra in Indonesië worden opgezet. Dit project biedt Indonesië bovendien de mogelijkheid om technologie over te dragen en de binnenlandse defensie-industrie te versterken.