KLM maakt andere afweging

KLM heeft op basis van een nieuwe afweging besloten weer vluchten uit te gaan voeren naar de Saudische steden Damman en Riyadh. Het is nog onduidelijk wanneer KLM andere routes zoals die naar Dubai weer opstart. Air France kiest intussen nog steeds een andere koers.

Streep door deel KLM-vluchten

KLM vliegt vanaf dinsdag weer naar de twee steden in Saudi-Arabië, nadat de maatschappij afgelopen week alle vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten stopzette vanwege zorgen over de oplopende spanningen rond Iran. ‘De mogelijkheden voor Dubai en Tel Aviv worden momenteel onderzocht’, meldde KLM maandagmiddag. Daarmee bevestigt de airline dat er vooralsnog geen vluchten naar Israël of de Emiraten worden uitgevoerd.

‘Alle passagiers die afgelopen dagen impact hebben ondervonden van geannuleerde vluchten i.v.m. de situatie in het Midden-Oosten zijn inmiddels omgeboekt. Reizigers die liever niet meer reizen, kunnen een terugbetaling van de oorspronkelijke vlucht aanvragen’, meldt het bedrijf verder.

De vluchten van KLM-dochter Transavia naar Dubai liggen voorlopig ook nog stil. De prijsvechter laat weten dat de vluchten in ieder geval tot en met woensdag niet worden uitgevoerd. Beide maatschappijen zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Air France vliegt nog steeds andere koers