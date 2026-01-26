Na Schiphol treft winterweer VS: 11.000 vluchten geannuleerd

Na de winterchaos op Schiphol ligt nu ook het Amerikaanse luchtverkeer grotendeels stil: afgelopen weekend werden meer dan 11.000 vluchten geannuleerd door sneeuw, ijzel en extreme kou die grote delen van het land teisterden.

Hevige winterstorm legt luchtverkeer plat

Met name grote luchthavens in Texas, het Midwesten en het noordoosten van het land hebben te maken met ernstige verstoringen. Op Dallas-Fort Worth International Airport zijn duizenden vluchten uit de planning gehaald, en ook in Chicago, Denver, Atlanta en New York stijgt het aantal annuleringen. Sommige vluchten worden preventief geannuleerd om drukte op de grond en problemen bij het de-icen te voorkomen. Diverse staten hebben een noodtoestand uitgeroepen. Het Department of Homeland Security adviseert mensen om niet-essentiële reizen uit te stellen. Grote luchtvaartmaatschappijen zoals Delta, American, United en Southwest hebben het mogelijk gemaakt om flexibel om te boeken. Er wordt verwacht dat de annuleringen en vetragingen de komende week nog zullen toenemen.

Ongeluk tijdens sneeuwstorm

Tegelijkertijd werd het luchtverkeer verder opgeschrikt door een ongeluk in Bangor, Maine. Zondagavond crashte een Bombardier Challenger 650 met acht inzittenden. Het vliegveld bleef de rest van de avond gesloten. Het ongeluk gebeurde terwijl een hevige sneeuwstorm over het noordoosten raasde, met temperaturen ruim onder het vriespunt en slecht zicht door sneeuwval. Opnames van de luchtverkeersleiding maken duidelijk dat de piloot kort voor de crash toestemming kreeg voor vertrek, waarna enkele minuten later werd gemeld dat het toestel op zijn kop op de startbaan lag.