Turkse 737 moet 3 keer uitwijken, haalt eindbestemming niet

Een vlucht van SunExpress week afgelopen zondag maar liefst drie keer uit. De vlucht was gepland van het Turkse Zonguldak naar Düsseldorf, maar de Boeing 737 bereikte de eindbestemming uiteindelijk niet.

Eerste poging mislukt

Volgens gegevens van Flightradar24 vertrok de Boeing 737, registratie TC-SRC, met vluchtnummer XQ1328 zoals gepland vanuit Zonguldak. Bijna twee uur later week het toestel uit naar Belgrado. Het toestel bleef vervolgens bijna zes uur op de grond. ©Flightradar24

Van Belgrado naar… Budapest

Na een tussenstop op de Servische luchthaven steeg het vliegtuig opnieuw op en landde ongeveer veertig minuten later in Boedapest. Ook daar bleef het toestel enige tijd aan de grond, waarna het weer opsteeg met Düsseldorf als oorspronkelijke eindbestemming.

©Flightradar24

Ruim 11 uur onderweg