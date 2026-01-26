Turkse 737 moet 3 keer uitwijken, haalt eindbestemming niet

Een vlucht van SunExpress week afgelopen zondag maar liefst drie keer uit. De vlucht was gepland van het Turkse Zonguldak naar Düsseldorf, maar de Boeing 737 bereikte de eindbestemming uiteindelijk niet.
Eerste poging mislukt
Volgens gegevens van Flightradar24 vertrok de Boeing 737, registratie TC-SRC, met vluchtnummer XQ1328 zoals gepland vanuit Zonguldak. Bijna twee uur later week het toestel uit naar Belgrado. Het toestel bleef vervolgens bijna zes uur op de grond.
Van Belgrado naar… Budapest
Na een tussenstop op de Servische luchthaven steeg het vliegtuig opnieuw op en landde ongeveer veertig minuten later in Boedapest. Ook daar bleef het toestel enige tijd aan de grond, waarna het weer opsteeg met Düsseldorf als oorspronkelijke eindbestemming.
Ruim 11 uur onderweg
De derde en laatste etappe eindigde uiteindelijk in Keulen in plaats van Düsseldorf. Pas om 01:30 uur maakte het toestel de laatste landing van de dag. In totaal duurde de reis van Zonguldak naar Keulen ruim elf uur, terwijl een rechtstreekse vlucht normaal gesproken niet langer dan vier uur duurt. Tijdens deze reis maakte het toestel drie starts en drie landingen op verschillende luchthavens. SunExpress heeft nog geen officiële verklaring gegeven voor de opeenvolgende uitwijkingen. Mogelijke oorzaken variëren van technische problemen tot een medische situatie aan boord.
