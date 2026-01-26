Gaat deze airline Norwegian en Play achterna?

Wizz Air UK heeft bij het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) een vergunning aangevraagd om naar de Verenigde Staten te vliegen.

Wizz Air UK is in eerste instantie van plan passagierschartervluchten naar de Verenigde Staten uit te voeren. De aanvraag bij het Amerikaanse ministerie van Transport is gericht op de ‘volledige reikwijdte’ van de rechten onder de ‘Open Skies’-overeenkomst tussen de VS en het VK, om de luchtvaartmaatschappij de flexibiliteit te geven om in de toekomst lijnvluchten te kunnen uitvoeren.

Het bedrijf heeft nog geen mogelijke bestemmingen bekendgemaakt en merkt op dat de dienstverlening zal variëren afhankelijk van de seizoensgebonden vraag. De airline streeft naar snelle goedkeuring van de VS, zodat het de voorgestelde diensten ‘zo snel mogelijk’ kan starten.

Volgens Wizz Air UK zal de vergunning leiden tot ‘meer reismogelijkheden, een breder aanbod aan diensten en een betere concurrentie,’ wat zowel Britse als Amerikaanse passagiers ten goede zou komen.

A321XLR geschikt voor vluchten naar de VS

De luchtvaartmaatschappij is in 2017 ontstaan ​​als een afsplitsing van de Centraal-Europese operator Wizz Air. De airline heeft een vloot van 21 Airbus A321neo’s, waarvan drie A321XLR’s. De A321XLR heeft een bereik van 8.700 km, wat voldoende zou zijn om vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten uit te voeren. De maatschappij is van plan om in de nabije toekomst nog eens acht vliegtuigen van dit type in gebruik te nemen

Wizz Air heeft in november 2025 al een soort proefvlucht voor dit type operatie uitgevoerd, toen een van de A321XLR-toestellen van de luchtvaartmaatschappij de Hongaarse premier Viktor Orbán samen met een delegatie tussen Boedapest en Washington DC vervoerde.