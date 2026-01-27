Airline is woedend op Nederlands bedrijf

De CEO van Cyprus Airways is woedend op een Nederlands onderhoudsbedrijf. Dat gaf één van zijn vliegtuigen niet na een paar weken weken, maar na drie maanden pas terug.

De Airbus A220 van Cyprus Airways had zijn zogenoemde heavy maintenance nodig, dat ongeveer eens in de zes jaar wordt uitgevoerd. Het toestel, registratie 5B-DEC, zou daardoor een paar weken uit de rotatie zijn en dan weer terugkeren naar Larnaca. Op 5 oktober vertrok de machine vanuit de havenstad, en vloog in vier uur en negen minuten naar Maastricht. Daar landde die om 13:37 uur. Volgende bestemming: Samco Aircraft Maintenance.

Daar mocht het Limburgse onderhoudsbedrijf zich over de Airbus buigen. Maar de planning liep verder en verder uit, tot groot ongenoegen van Cyprus Airways-CEO Thanos Pascalis. Hij uitte zijn frustratie op LinkedIn. Zo schreef hij dat er al werd medegedeeld dat de planning drie weken uitliep, nog voor de machine naar Maastricht vertrok. En daarna stapelden de vertragingen zich op. Daarnaast beschuldigde hij Samco van het niet reageren op e-mails. Drie uur voor terugkeer naar Larnaca op 17 december kreeg de maatschappij bovendien ook nog een factuur van 800 uur niet-goedgekeurde werkuren. Het onderhoudsbedrijf was daarbij heel duidelijk: of je betaalt nu, of de Airbus blijft in Maastricht.

Het Duitse AeroTelegraph deed navraag bij Samco. CEO Constant van Schaik erkent dat er fouten zijn gemaakt. Hij benoemt dat hij afweet van de kritiek van Cyprus Airways, en biedt zijn excuses aan voor het gebrek aan transparantie. Volgens Van Schaik komt de maandenlange vertraging door verschillende factoren. Welke factoren dat waren, maakt hij niet bekend.

Failliet

Cyprus Airways kan alle toestellen ook goed gebruiken, want het zijn er niet zo veel. De maatschappij vliegt met twee Airbus A320’s en vier A220’s op dertien routes naar acht landen. De maatschappij ging in 2015 failliet, maar werd toentertijd opgekocht door het Russische S7 Airlines. In november 2022 werd Arcosjet de volledige eigenaar van de Cypriotische maatschappij.