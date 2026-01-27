Amerikaans vliegkampschip komt dichtbij Iran

Een carrier strike group van de Amerikaanse marine is gisteren aangekomen in het Midden-Oosten. De komst van het vliegdekschip, escorteschepen en tientallen vliegtuigen volgt op de situatie in Iran.

De VS laten hun spierballen zien in het Midden-Oosten. De US Navy heeft sinds gisteren het vliegdekschip USS Abraham Lincoln met een groot gevolg aan andere schepen in het gebied. Met deze carrier strike group vergroot president Donald Trump de opties om Amerikaanse troepen in de regio te beschermen. Wereldwijd speculeert men over de mogelijkeid van militair optreden door Trump in navolging van de aanval op het regime van Maduro in Venezuela.

Spierballen in de lucht

Aan boord van het Nimitzklasse vliegkampschip USS Abraham Lincoln bevinden zich de spierballen van de Amerikaanse marine in de lucht. Hoeveel toestellen zich precies aan boord bevinden is niet precies bekend. De schepen van de Nimitzklasse kunnen een mix van 82 tot 90 toestellen meenemen. De belangrijkste toestellen van Carier Air Wing 9 zijn de F/A-18E/F Super Hornets en de F-35C’s. Ook voor andere doeleinden zijn toestellen aan boord zoals de EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CMV-22B Osprey en de MH-60R/S Seahawk.

Naast de carrier strike group verplaatst het Pentagon volgens Reuters ook gevechtsvliegtuigen en luchtverdedigingssystemen naar de regio. De VS kondigde daarnaast aan een oefening uit te voeren om te laten zien dat het land in staat is om eenheden snel te verplaatsen, te spreiden en langdurig operationeel te houden. Het is een duidelijke boodschap in een gebied waar luchtmacht en bases cruciaal zijn voor afschrikking én snelle escalatie. Of de komst van de Amerikaanse marine in het gebied nog verdere gevolgen heeft voor de luchtvaart in de regio moet nog blijken.

Iran waarschuwt, VAE trekt grens

Aan Iraanse zijde klonk vorige week een stevige waarschuwing: een hoge functionaris in Teheran stelde dat Iran een aanval zou beschouwen als het begin van een ‘allesomvattende oorlog’. Opvallend is ook de positie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE): de Amerikaanse bondgenoot maakte bekend dat het zijn luchtruim, grondgebied en territoriale wateren niet beschikbaar stelt voor vijandige militaire acties tegen Iran.

Die uitspraak is extra relevant vanwege de strategische rol van Al Dhafra Air Base, ten zuiden van Abu Dhabi. De basis geldt al jaren als een belangrijk knooppunt voor Amerikaanse luchtmachttaken in de regio, onder meer voor missies tegen Islamitische Staat en voor verkenningsvluchten.