FAA moet drastisch reorganiseren

De Amerikaanse FAA gaat een drastische reorganisatie tegemoet. Het Ministerie van Transport noemt het zelfs ‘de grootste in de geschiedenis van het agentschap.’ Er vallen hierbij geen massa-ontslagen.

Volgens minister van Transport Sean Duffy en FAA Administrator Bryan Bedford is de reorganisatie niet voor zijn tijd. Duffy zegt dat de herstructurering zorgt voor een gestroomlijnde bureaucratie, stimulering van innovatie en een nieuw luchtverkeersleidingsysteem dat werkt in het tempo van Trump. Hij benadrukt daarbij dat de veiligheid er niet voor hoeft in te leveren, maar juist wordt verbeterd.

Onderdeel van het plan is een nieuw kantoor voor de Federal Aviation Administration. Op dit nieuwe kantoor komen verschillende veiligheidsafdelingen samen in één systeem. Zo wordt informatie beter gedeeld, wanneer alles onder hetzelfde dak zit. Daarnaast komt er een Airspace Modernization Office, waar het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem sneller en efficiënter wordt geïmplementeerd. Ook komen er vaste posities op leidinggevende functies. Dat moet zorgen voor meer rust en stabiliteit binnen de FAA. Met alle grote veranderingen wil de Amerikaanse luchtvaartwaakhond mogelijke gevaren eerder opsporen, en de training verbeteren.

De timing van het nieuws over de reorganisatie van de FAA is opvallend, omdat het National Transportation Safety Board (NTSB) vandaag in een hoorzitting waarschijnlijk kritiek zal leveren op de autoriteit. Vorig jaar botsten een helikopter van de Amerikaanse luchtmacht en een American Airlines-vliegtuig op elkaar bij Washington Reagan Airport. Daarbij verloren 67 mensen het leven. Sinds 2021 is het meer dan 15.000 keer voorgekomen dat helikopters en vliegtuigen minder dan twee kilometer bij elkaar vandaan vlogen, en het NTSB verwijt de FAA dat er niks met die waarschuwingen is gedaan.

Helikopter wist ervan

In januari 2025 klapten de Black Hawk van het leger en een CRJ 700 van American Airlines op elkaar. Uit radiocommunicatie bleek dat de helikopterpiloot al twee keer was gewaarschuwd voor het naderende toestel. Naar zijn eigen inschatting zat er nog genoeg ruimte tussen de twee machines. Waarschijnlijk had hij zijn blik gericht op het toestel dat achter die van American Airlines vloog. Die inschattingsfout is 67 mensen fataal geworden.