India droomt van eigen commercieel vliegtuig

India droomt opnieuw van een passagiersjet ‘Made in India’. Een eigen toestel zou de toekomst kunnen zijn voor een land met een enorme groeiende luchtvaartsector.

De Indiase luchtvaart zit stevig in de lift. Terwijl het land massaal investeert in luchthaveninfrastructuur, duikt ook een oude ambitie weer op. Het land wil graag een eigen Indiase passagiersjet ontwikkelen. Helemaal nieuw is het niet: al in 2012 circuleerden plannen voor een regionale jet van 90 stoelen.

Groeiende luchtvaartsector

Volgens de Wereldbank blijft India de komende jaren een van de snelst groeiende grote economieën, met een verwachte bbp-groei van circa 6,3 tot 6,7 procent in 2026 en 2027. Die economische motor vertaalt zich direct naar de lucht: meer reizigers, meer routes en vooral meer capaciteit. Op het World Economic Forum in Davos liet minister van Burgerluchtvaart Ram Mohan Naidu weten dat India tegen 2047 zo’n 350 luchthavens wil exploiteren. Ter vergelijking: in 2014 waren dat er 74, inmiddels 164, en in de komende vijf jaar moeten er nog eens bijna 50 bijkomen.

Tegelijkertijd bestellen Indiase maatschappijen op recordniveau vliegtuigen bij Airbus en Boeing. Maar Naidu stelde in Davos een prikkelende vraag: waarom bouwen we niet ons eigen toestel? Achter die uitspraak zitten concrete stappen. India en Rusland hebben hun samenwerking in vliegtuigbouw verdiept; HAL kreeg technologie en licenties rond de Yakovlev Superjet, waardoor productie in India mogelijk wordt. Ook Embraer heeft sinds mei 2025 een Indiase dochter. Deze bedrijven moeten een rol gaan spelen in een toekomstig toestel. ‘Het belangrijkste doel is om vanaf nul een eigen vliegtuig te ontwikkelen’, zei hij. Daarbij riep hij Indiase bedrijven op om meer te investeren in productiecapaciteit. Tegelijk kondigde hij aan binnenkort meer details te geven over de bouw van een eigen assemblagelijn in India.

Als teken van de groei van de Indiase luchtvaart meldde de minister ook dat een door HAL geproduceerde motor is gecertificeerd voor civiel gebruik in helikopters. ‘Ik denk dat we binnen twee maanden de eerste in India gebouwde helikopter hebben die wordt toegelaten voor civiel gebruik.’