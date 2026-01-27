Nieuwe klant voor Super Hercules

Lockheed Martin heeft er een nieuwe klant bij. De Mexicaanse luchtmacht schaft een C-130J-30 Super Hercules aan. Het is een primeur voor het Latijns-Amerikaanse land.

Het contract werd officieel aangekondigd op 21 januari 2026. Mexico gaat daarmee in zee met de meest geavanceerde Hercules op de markt. Het transportvliegtuig heeft een laadruimte van bijna vijf kubieke meter meer dan zijn voorgangers. Daarnaast heeft het toestel meer vermogen, een groter bereik en een lager brandstofverbruik. Ook kan de C-130J-30 op korte en slechte banen starten en landen. De Fuerza Aérea Mexicana (FAM) is de eerste luchtmacht in Latijns-Amerika die gebruikmaakt van de hypermoderne transporter.

De Super Hercules biedt plaats aan 124 mensen, vliegt met een maximale snelheid van 660 kilometer per uur en heeft een bereik van 3890 kilometer. Het toestel is geschikt om in zowel ijskoude als tropische klimaten te opereren. Met de aanschaf wil de Mexicaanse luchtmacht hun vloot moderniseren. De C130 is geen onbekend terrein voor hen. De FAM heeft al eerder met de Hercules gewerkt. Daardoor gaat de vlootvernieuwing naar verwachting soepel en snel.

Trish Pagan, vicepresident van Air Mobility & Maritime Missions van Lockheed Martin, is blij dat Mexico voor de Super Hercules heeft gekozen. ‘Met hun nieuwe C-130J-30 zal de Fuerza Aérea Mexicana een tactische luchttransportcapaciteit hebben’, zegt hij. ‘Het vliegtuig is echt gebouwd om te presteren en om lang mee te gaan.’ Daarnaast is de machine gecertificeerd voor twintig verschillende soorten missies en daarmee dus zeer veelzijdig.

Nederlandse Luchtmacht

Ook de Nederlandse luchtmacht is bezig met vlootvernieuwing. De huidige C130-Herculessen zijn sterk verouderd en kwamen eerder dan verwacht op het einde van hun levensduur. Nederland investeert in de C-390, een militaire transporter die wordt gebouwd door Embraer. Het project is een samenwerking tussen de Oostenrijkse, Zweedse en Nederlandse luchtmacht. Naar verwachting komen er over een paar jaar vijf C-390’s naar ons land.