Vliegtuig stort neer in sneeuwstorm

Het winterweer dat de Verenigde Staten blijft teisteren, eist zijn slachtoffers. In Maine stortte een privéjet neer. Geen van de inzittenden heeft het overleefd.

Het toestel, een Bombardier Challenger 650, behoorde toe aan Arnold & Itkin. Dat is een advocatenkantoor die gespecialiseerd is in letselschade. De twee heren zelf zaten niet aan boord, maar de vrouw van Arnold is wel een van de slachtoffers. Drie van de overledenen zijn inmiddels geïdentificeerd, de andere drie nog niet. Aanvankelijk werd vermeld dat er zeven inzittenden waren en dat eentje het wonderbaarlijk had overleefd, maar inmiddels is dat gerectificeerd. Het gaat om zes inzittenden waarvan wordt aangenomen dat iedereen dood is. Het toestel, registratie N10KJ, was van Bangor in Maine onderweg naar Parijs. De machine was vier uur eerder vertrokken uit Houston William P. Hobby Airport. Maar diezelfde avond nog ging het helemaal mis.

De Bombardier crashte rond 19:45 uur lokale tijd, middenin winterstorm Fern. De temperatuur lag ver beneden het vriespunt en het sneeuwde. Daarom moesten de piloten de machine eerst laten de-icen. Op dat moment was het al duidelijk dat vliegen eigenlijk best wel onverstandig was. De vliegers van twee andere maatschappijen, Allegiant Air en Breeze Airways, hadden het via de boordradio over de weercondities. Daarbij ging het over dat ze moeite hadden de vleugels ijsvrij te krijgen, en dat het waarschijnlijk een onverwachte nachtstop zou worden. Of de crash ook iets te maken had met sneeuw en ijs op de vleugels, is nog niet duidelijk.

De Bombardier van Arnold & Itkin kreeg uiteindelijk toestemming om op te stijgen vanaf runway 33. Maar slechts twee minuten later riep een luchtverkeersleider: ‘al het verkeer op het veld stoppen!’ Vlak daarna klonk het: ‘er ligt een passagiersvliegtuig op zijn kop.’ Het toestel was gecrasht en door de impact in brand gevlogen. Inmiddels is het onderzoek naar de toedracht van de crash begonnen.

Winterchaos

De Verenigde Staten kampen op dit moment met winterweer in grote delen van het land. Afgelopen weekend werden er al meer dan 11.000 vluchten geannuleerd. Vooral Texas, het midwesten en noordoosten kampen met enorme verstoringen. Er wordt verwacht dat de annuleringen en vertragingen de komende week nog zullen toenemen.