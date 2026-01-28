Airbus A340 landt één keer in Nederland

Een Airbus A340 is dinsdag voor de eerste en tevens laatste keer in Nederland geland. Het toestel wordt op Twente Airport ontmanteld.

De Airbus A340-300, registratie HB-JMF, vertrok dinsdagmiddag vanaf Zürich Airport en landde ongeveer een uur later op Twente Airport. Het toestel maakte deel uit van de vloot van Edelweiss Air en werd op 19 januari voor het laatst ingezet op een commerciële vlucht.

Na de landing in Twente werd de A340 gesleept naar het platform van Aircraft End-of-Life Solutions (AELS). Daar wordt het toestel de komende tijd gestript van bruikbare onderdelen. De componenten krijgen meestal, na hercertificering, een tweede leven in andere vliegtuigen. Zodra de meest waardevolle delen zijn verwijderd, wordt het resterende casco volledig ontmanteld en zoveel mogelijk gerecycled.

AELS ontving de afgelopen maanden in totaal vier vliegtuigen. Waaronder twee Boeing 737-800’s van KLM, registraties PH-BXK en PH-BXL, en een Airbus A319 van Air Canada Rouge, registratie C-FYIY. De aankomst van de eerste KLM-Boeing markeerde tevens het begin van de uitfasering van het type bij de luchtvaartmaatschappij. De 737-800’s worden uiterlijk in 2030 vervangen door negen A320neo’s en 33 A321neo’s.

A340-vervanging

Edelweiss Air is inmiddels begonnen met de vervanging van haar Airbus A340’s door de Airbus A350. De maatschappij heeft vier van de zes bestelde toestellen al in ontvangst genomen. Met het uitfaseren van de HB-JMF blijven er nog drie A340’s in de vloot over. Edelweiss verwacht dat ook die toestellen dit jaar definitief uit dienst gaan.

