Delta zet in op Europese vliegtuigen

Delta Airlines is volop bezig met vlootvernieuwing. Onlangs bestelde de Amerikaanse maatschappij al tientallen nieuwe Boeing 787’s. Nu komt daar ook een grote bestelling voor Airbus bij.

Delta maakte de aankoop gisteren bekend. In het kader van de vlootvernieuwing bestelde de KLM-partner 31 nieuwe Airbussen. Het worden zestien A330-900’s, en vijftien A350-900’s. De eerste toestellen worden op zijn vroegst in 2029 verwacht. De deal houdt verder ook nog in dat tien optionele (niet nader genoemde) machines een definitieve aankoop worden, en dat er een optie komt tot twintig extra widebody-vliegtuigen. Met de aankoop groeit de huidige A330-900 vloot tot 55 toestellen, en van de A350 vliegen er straks – inclusief het langere broertje – 79 rond.

Met de aankoop van de Airbussen zet Delta volop in op de toekomstbestendigheid van de maatschappij. De nieuwe vliegtuigen dragen bij aan de verwachte toekomstige groei. Daarnaast ziet de Amerikaanse airline een toenemende vraag naar internationale reizen. Daar sluit ze mooi op aan met nieuwere, zuinigere toestellen. Ondertussen doet Delta afstand van alle oudere toestellen. Dat gebeurde enkele jaren geleden al met de Boeing 777, en ook de Boeing 767 en oudere Airbus A330’s mogen de vloot verlaten.

Dreamliners

De opvolger van de eerder genoemde Boeing 767 gaat de Boeing 787 worden. Eerder deze maand plaatste Delta een bestelling voor dertig B787-10 toestellen. Daarnaast is er een optie voor nog eens dertig toestellen. Het is voor het eerst dat de airline Dreamliners aan haar vloot toevoegt. In alle opzichten sluiten deze machines aan op Delta’s toekomstvisie: minder brandstofverbruik, meer capaciteit, grotere premium cabines en verbeterde vrachtcapaciteit. De eerste leveringen beginnen naar verwachting in 2031.