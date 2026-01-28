Definitief afscheid van aantal MD-11’s

UPS heeft definitief afscheid genomen van zijn McDonnell Douglas MD-11-vrachtvliegtuigen. Het besluit werd bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal van 2025.

De beslissing volgde kort na het dodelijke ongeval in november 2025, waarbij een UPS MD-11 kort na vertrek vanaf Louisville Airport neerstortte. Tijdens de start verloor het toestel een motor, waarna ook een tweede motor schade opliep. Als gevolg daarvan kon het vliegtuig onvoldoende hoogte winnen. Bij de crash kwamen alle drie de bemanningsleden om het leven. Ook vielen twaalf dodelijke slachtoffers op de grond en raakten 22 mensen gewond.

Na het ongeval besloot UPS de volledige MD-11-vloot aan de grond te houden. Ook concurrent FedEx Express nam eenzelfde maatregel. De tijdelijke grounding werd vervolgens verlengd tot in het nieuwe jaar. Inmiddels is duidelijk dat het iconische driemotorige toestel niet meer terugkeert in dienst bij UPS. De vrachtmaatschappij liet weten dat de uitfasering in het vierde kwartaal van vorig jaar is afgerond.

Wereldwijd staan er nog slechts enkele tientallen MD-11’s bij twee maatschappijen geregistreerd. FedEx beschikt nog over 29 toestellen, terwijl Western Global Airlines vijftien exemplaren in de vloot heeft. Alle MD-11’s staan momenteel aan de grond. Het is nog niet duidelijk of beide bedrijven, net als UPS, hun MD-11-vloot binnenkort definitief uitfaseren.

Waarschijnlijke oorzaak MD-11-crash