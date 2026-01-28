In beeld: luchtmacht aan de slag op Schiphol

Een nieuw type landde gisteren voor het eerst op Schiphol: de Lockheed Martin F-35. Vier toestellen van de Koninklijke Luchtmacht arriveerden dinsdag op Amsterdam Airport, in het kader van een kort oefendeployment. De gevechtsvliegtuigen werden vergezeld door een A330MRTT-tankvliegtuig.

De vier F-35’s blijven één nacht op Schiphol staan. Vandaag zullen de vliegtuigen nog één oefenmissie vliegen. De verwachting is dat ze in de loop van de middag weer naar hun thuisbasis Leeuwarden zullen vliegen.

Dreiging

“Bij dreiging of een conflict wil je zo flexibel mogelijk optreden om onze inzetbaarheid te garanderen”, vertelt detachementscommandant luitenant-kolonel-vlieger Pascal Smaal in een persbericht. “Door tijdens deze oefening, Avatar genaamd, nauw samen te werken met civiele partners, raken we bekend met elkaars werkwijzen. Daarbij kijken we of ons concept van inzet vanaf een civiele luchthaven werkt.”

F-35A van de Koninklijke Luchtmacht op Amsterdam Schiphol Airport © Leonard van den Broek

F-35A van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek

F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek

Schiphol belangrijk voor onvoorspelbaar F-35-optreden

Plaatsvervangend luchtmachtcommandant generaal-majoor Robert Adang, in hetzelfde persbericht: “In geval van crisis of in oorlogstijd hebben we mogelijk geen toegang tot onze eigen vliegvelden. Dan zouden we kunnen rouleren tussen vliegvelden om zo onvoorspelbaar mogelijk op te treden. In zo’n geval speelt een grote luchthaven als Schiphol een grote rol in onze operatie, ook als logistiek knooppunt.”

A330MRTT tank/transportvliegtuig op Amsterdam Schiphol Airport © Leonard van den Broek

A330MRTT tank/transportvliegtuig op Schiphol © Leonard van den Broek

A330MRTT tank/transportvliegtuig op Schiphol © Leonard van den Broek

Spotters