Close Menu
Defensie

In beeld: luchtmacht aan de slag op Schiphol

Door Leestijd: 2 minuten
F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek

Een nieuw type landde gisteren voor het eerst op Schiphol: de Lockheed Martin F-35. Vier toestellen van de Koninklijke Luchtmacht arriveerden dinsdag op Amsterdam Airport, in het kader van een kort oefendeployment. De gevechtsvliegtuigen werden vergezeld door een A330MRTT-tankvliegtuig.

De vier F-35’s blijven één nacht op Schiphol staan. Vandaag zullen de vliegtuigen nog één oefenmissie vliegen. De verwachting is dat ze in de loop van de middag weer naar hun thuisbasis Leeuwarden zullen vliegen.

Dreiging

“Bij dreiging of een conflict wil je zo flexibel mogelijk optreden om onze inzetbaarheid te garanderen”, vertelt detachementscommandant luitenant-kolonel-vlieger Pascal Smaal in een persbericht. “Door tijdens deze oefening, Avatar genaamd, nauw samen te werken met civiele partners, raken we bekend met elkaars werkwijzen. Daarbij kijken we of ons concept van inzet vanaf een civiele luchthaven werkt.”

  • F-35A van de Koninklijke Luchtmacht op Amsterdam Schiphol Airport © Leonard van den Broek
  • F-35A van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek
  • F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol © Leonard van den Broek

Schiphol belangrijk voor onvoorspelbaar F-35-optreden

Plaatsvervangend luchtmachtcommandant generaal-majoor Robert Adang, in hetzelfde persbericht: “In geval van crisis of in oorlogstijd hebben we mogelijk geen toegang tot onze eigen vliegvelden. Dan zouden we kunnen rouleren tussen vliegvelden om zo onvoorspelbaar mogelijk op te treden. In zo’n geval speelt een grote luchthaven als Schiphol een grote rol in onze operatie, ook als logistiek knooppunt.”

  • A330MRTT tank/transportvliegtuig op Amsterdam Schiphol Airport © Leonard van den Broek
  • A330MRTT tank/transportvliegtuig op Schiphol © Leonard van den Broek
  • A330MRTT tank/transportvliegtuig op Schiphol © Leonard van den Broek

Spotters

Het bewaken van de nationale veiligheid is niet enkel een verantwoordelijkheid van Defensie, maar van de gehele maatschappij. Daarom werkt Defensie tijdens Avatar nauw samen met Schiphol, maar ook met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de gemeente Haarlemmermeer en de Koninklijke Marechaussee. Diverse toegangswegen naar het platform waar de F-35’s staan zijn afgesloten, spotters en andere belangstellenden worden geweerd. De reguliere spottersplaatsen zijn wel gewoon toegankelijk.

“Spotters niet toegestaan” © Leonard van den Broek

Nu te bestellen: Transavia's Retro A321neo!🤩

Pre-order nu in de nieuwe webshop! Let op: limited edition, dus wees er snel bij!





Delen:

Redacteur en fotograaf. Leonard groeide op in Eindhoven waar het vliegverkeer rond het toenmalige Welschap zijn interesse wekte. De afgelopen jaren bezocht Leonard talloze vliegbases in binnen- en buitenland. Zijn specialisatie betreft dan ook de militaire luchtvaart. In het dagelijks leven is Leonard werkzaam als arts bij een GGD.

Gerelateerde Artikelen