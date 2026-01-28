Opmerkelijk: passagiers vliegen in Antonov-cargo

Het is in de luchtvaart niet zo vreemd dat een vliegtuigtype op het laatste moment voor een vlucht wordt veranderd. Voor een aantal Russische passagiers echter wel. Zij gingen ineens op reis in een Antonov-cargotoestel.

Passagiers die met IrAero Airlines vlogen stonden wel even raar te kijken. Hun vlucht van Irkutsk naar Mama zou met een Antonov An-24 passagiersvliegtuig worden uitgevoerd. Maar een kistwissel gaf een opmerkelijke wending aan de reis. Voor de binnenlandse vlucht stond een An-26-100 klaar. Dat toestel is bedoeld voor het vervoer van zowel mensen als cargo.

Het was een heel andere beleving van vliegen. De passagiers zaten op klapstoelen tegenover elkaar, met in het midden een gangpad vol koffers. Die koffers werden bijeen gehouden door netten. Comfortabel reizen is anders, en de inzittenden waren dan ook absoluut niet blij met de beslissing van de luchtvaartmaatschappij. Sinds de vlucht op 22 januari regent het klachten. IrAero meent zelf dat ze volledig in het recht staat. De airline benoemt dat een vliegtuigwissel soms nodig is om vertragingen te voorkomen. Daarnaast zou de Antonov An-26 gewoon aan de regels voor passagiersvervoer voldoen.

De Antonov An-26 is origineel ontwikkeld als militair transportvliegtuig. Hij is afgeleid van de An-24, het toestel waarmee de IrAero-passagiers eigenlijk zouden vliegen. Het zijn beide turboprop-machines, maar de An-26 heeft een versterkte cabinevloer en beschikt over een laadklep aan de achterzijde.

Corrosie in de romp

Om de Antonov An-26 is vorig jaar veel te doen geweest. Bij onderhoud werd er corrosie op de romp gevonden van een toestel van Krasavia. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya waarschuwde dat delen van de romp los konden laten als het probleem niet werd verholpen. Daarop moesten bij de volgende onderhoudsbeurt alle Antonovs extra gecheckt worden.