F-16’s fors beschadigd op luchtmachtbasis

F-16’s van de Portugese luchtmacht hebben schade opgelopen op Base Aérea Nº 5 op Monte Real, als gevolg van storm Kristin. Op foto’s die online circuleren zijn de gevechtsvliegtuigen te zien in een beschadigde hangar.

Zwaar getroffen

In een verklaring laat de luchtmacht weten dat de storm de regio Leiria zwaar heeft getroffen, met name in Monte Real. Het leger spreekt van ‘grote materiële schade’, maar benadrukt dat er geen gewonden zijn gevallen. Lokale media meldden extreme windstoten door het midden en westen van Portugal. Bij Monte Real werd een windstoot van 178 kilometer per uur geregistreerd. De Portugese civiele bescherming meldde duizenden incidenten, waaronder omgevallen bomen en ingestorte constructies. Meer dan 855.000 huishoudens zaten tijdelijk zonder stroom. Another photo from inside the hangar https://t.co/SH4xAYu23F pic.twitter.com/s6XaxDdqT9 — Drecas (@Drecas_2000) January 28, 2026

Monte Real

De luchtmacht werkt inmiddels aan het herstel van de basis en stelt de veiligheid van zowel militairen als civiele medewerkers voorop. Tegelijkertijd verzekert de luchtmacht dat de operationele taken op het gebied van luchtverdediging gewoon doorgaan. Verder is het nog onduidelijk hoeveel vliegtuigen daadwerkelijk beschadigd zijn. Monte Real is de belangrijkste basis voor jachtvliegtuigen in Portugal. De F-16-squadrons van het land spelen op deze basis een centrale rol in de dagelijkse bescherming van het Portugese luchtruim en de gereedheid van de luchtmacht.