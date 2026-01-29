Gaat Ryanair ook gratis wifi aanbieden?

Ryanair is in gesprek met meerdere partijen, waaronder Starlink, om gratis wifi aan te bieden op alle vluchten. Toch is een definitieve keuze nog ver weg wegens een aantal obstakels.

Gratis wifi aan boord

Ryanair verwacht binnen drie tot vijf jaar gratis wifi aan te kunnen bieden op alle vluchten. Dat zei topman Michael O’Leary in een interview bij Reuters, waarin hij uitlegt dat de technologie wel eerst verder ontwikkeld moet worden. De meeste bestaande oplossingen vereisen een antenne boven op de romp van het vliegtuig. Die zorgt voor extra luchtweerstand, wat Ryanair naar eigen zeggen jaarlijks zo’n 200 miljoen dollar aan extra brandstofkosten zou opleveren. O’Leary gaf aan dat dit voor de luchtvaartmaatschappij een onacceptabele prijs is. ‘Aanbieders gaan ervan uit dat klanten ervoor willen betalen, maar wij zien dat anders’, stelde hij. ‘Ryanair staat bekend om zijn focus op lage kosten en hoge bezettingsgraden, en wil die strategie ook in de toekomst vasthouden.’

Technologische doorbraak nodig

Volgens de CEO ontwikkelt de technologie zich echter snel. In de komende jaren zouden antennes mogelijk geïntegreerd kunnen worden in delen van het toestel zoals de neus of het bagageruim. Daardoor zou de extra luchtweerstand verdwijnen en wordt gratis wifi ineens wél economisch interessant. ‘Op dat moment kunnen we het zonder extra kosten aanbieden aan al onze klanten’, aldus O’Leary. Hij verwacht dat dit scenario binnen drie tot vijf jaar realiteit kan worden.

Ruzie met Elon Musk