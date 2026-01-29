MD-11 komt hier wél terug

Het hoofdstuk van de MD-11 is nog niet helemaal afgesloten. Hoewel het driemotorige vliegtuig niet meer terugkomt bij UPS, wil FedEx haar ‘elfjes’ wel graag terug in dienst.

Sinds de dodelijke crash met een MD-11 van UPS op 4 november staan alle toestellen aan de grond. De Federal Aviation Administration (FAA) vaardigde daarop een Emergency Airworthiness Directive uit. Vanaf dat moment mochten de driemotorige vliegtuigen niet meer de lucht in. Gisteren bleek dat ze bij UPS in het vierde kwartaal volledig waren uitgefaseerd. Het koeriersbedrijf vliegt vanaf nu alleen nog maar met Airbus en Boeing.

Inmiddels heeft FedEx duidelijkheid gegeven over het lot van haar MD-11’s. De concurrent van UPS heeft nog 29 van die vliegtuigen in de vloot. Persbureau Reuters meldt dat FedEx op dit moment samenwerkt met Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten om de machines per 31 mei terug de lucht in te krijgen. Het koeriersbedrijf zet momenteel volop in op de vereiste inspecties en nodige onderhoudswerkzaamheden zodat ze in het voorjaar weer kunnen vliegen. Wat Western Global Airlines met de MD-11 van plan is, is nog niet bekend. De cargomaatschappij beschikt over vijftien toestellen die op de grond hun lot afwachten.

Aan de grond

De MD-11 is niet het enige driemotorige type dat aan de grond moet blijven. Ook de DC-10 en de MD-10 mogen van de FAA niet meer vliegen. Iets meer dan een week na de grounding van de ‘elfjes’ gaf de Amerikaanse luchtvaartautoriteit ook de andere twee types een vliegverbod. Dat kwam omdat de motorbevestigingspunten minimaal zo onveilig waren als bij de MD-11. Daar ging het in november bij UPS mee mis, toen één van die motoren bij de takeoff afscheurde. Echt veel DC-10’s en MD-10’s raakte het niet, maar de machines worden nog wel regelmatig als blusvliegtuig ingezet.