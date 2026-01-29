Twee jaar oude Airbus verliest wiel

Opnieuw verliest een vliegtuig een wiel. Deze keer is het een Airbus A350 van British Airways. Vlak na de takeoff verloor het hoofdlandingsgestel één van de banden.

De Airbus A350-1000, registratie G-XWBN, vertrok op 26 januari vanaf Harry Reid International Airport in Las Vegas. De vlucht van British Airways had als bestemming Londen Heathrow. Om 21:06 ging het toestel de lucht in, maar vlak na de takeoff gebeurde er iets opvallends. Toen het landingsgestel naar binnen werd gehaald, viel één van de wielen aan de rechterkant eraf. De band werd later teruggevonden op de luchthaven in Nevada. Niemand op de grond raakte gewond. British Airways A350-1000 loses one of its main gear wheels on departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.



The incident captured on a Flightradar24 automated live stream occurred last night on the BA274, as reported by @flightradar24.



The flight continued for a… pic.twitter.com/ftMM7ixrR4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2026

De Airbus vloog na het incident veilig door naar Londen, waar het na een vluchtduur van negen uur en 17 minuten in de middag landde. Sinds dat moment staat het toestel aan de grond voor nadere inspectie. De toedracht wordt inmiddels onderzocht door de FAA. De volgende vlucht staat gepland voor vanavond, maar of de twee jaar oude machine daadwerkelijk naar São Paulo gaat is nog niet duidelijk.

Het regent wielen

Een incident als deze is niet uniek. Vorige week nog overkwam een Airbus A321neo van United Airlines hetzelfde. Dat toestel klapte zo hard op de landingsbaan, dat het een neuswiel verloor. Deze rolde de landingsbaan af. Het leidde tot allemaal vertragingen op de luchthaven van Orlando. En in maart 2024 verloor een Boeing 777 van diezelfde maatschappij een band. Dat gebeurde vlak na de takeoff vanaf San Francisco. Anders dan de andere incidenten raakten verschillende auto’s op de grond beschadigd door het gevallen wiel. De Boeing 777 vloog niet door, maar maakte een tussenlanding in Los Angeles.