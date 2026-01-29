Vliegtuig maakt opvallende vlucht boven Twente Airport

Op 26 en 30 januari voert een vliegtuig opvallende manoeuvres uit boven Twente Airport. Met steile dalingen en ongebruikelijke vliegroutes trekt het toestel de aandacht, maar van een zakelijke vlucht of VIP-bezoek is geen sprake. Het gaat om testvluchten in het kader van luchtvaartonderzoek.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gebruikt een Citation II als vliegend testplatform voor een nieuwe radarinstallatie. Dit onderzoeks­vliegtuig is uitgerust met een radar in de neus die speciaal is ontwikkeld om bewegende objecten op de grond nauwkeurig te kunnen waarnemen.

Radar testen

Het toestel in kwestie is een Cessna Citation II met registratie PH-LAB. In de neus van het vliegtuig is een nieuw, geavanceerd AESA-radarsysteem ingebouwd. Die radar is ontwikkeld door het Zuid-Koreaanse defensie- en technologiebedrijf LIG Nex1. Tijdens de tests wordt onderzocht of de radar bewegende objecten op de grond betrouwbaar kan detecteren. Als doelwit wordt een auto gebruikt die heen en weer rijdt over de start- en landingsbaan. Daarnaast worden gecontroleerde duikvluchten uitgevoerd tot een hoogte van ongeveer duizend voet.

Waarom Twente Airport?

Twente Airport is gekozen vanwege de rust. Zowel in de lucht als op de grond is er relatief weinig verkeer, waardoor de metingen zonder verstoring kunnen plaatsvinden. Dat maakt het vliegveld bijzonder geschikt voor dit soort precisietesten, waarbij ongewenste ‘ruis’ van andere vliegtuigen of voertuigen de resultaten zou kunnen beïnvloeden. De radartesten op Twente Airport maken deel uit van een grotere reeks proefcampagnes. PH-LAB voor nieuwe hangar. Copyright Remco de Wit

Technische uitdaging

Het project richt zich op de integratie en certificering van een nieuw AESA-radarsysteem in de compacte Cessna. Dat vroeg om technische aanpassingen. Ingenieurs versterkten de neus om het gewicht en formaat van de radar te dragen en kozen voor een andere koeloplossing. In plaats van water- en luchtkoeling gebruikt de PH-LAB een speciaal ontworpen systeem met luchtkoeling, waarbij ram-air de warmte afvoert.