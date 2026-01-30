Airbus aan de slag met verkoop nieuw vliegtuig?

Airbus is naar verluidt van plan om binnenkort de eerste commerciële gesprekken te voeren over een mogelijke ‘A220-500’, een langere variant van de bestaande A220.

De vliegtuigbouwer zou al in de komende weken gesprekken met airlines en leasemaatschappijen willen opstarten om de interesse voor een dergelijk nieuw toestel te peilen, meldt Reuters. De A220-500, zoals het type informeel al wordt genoemd, zou een langere romp krijgen dan huidige grootste versie, de A220-300. Het langere toestel zou dan 170 tot 180 passagiers kunnen vervoeren, waar het maximum nu nog rond de 150 ligt.

Airbus moet ‘iets’ doen

Dat zou het toesteltype, dat eigenlijk ontworpen is door het Canadese Bombardier maar later werd overgekocht door Airbus, interessanter maken voor drukkere regionale lijnvluchten. Tegelijkertijd zou het toestel qua passagierscapaciteit daarmee in het vaarwater van de oudere maar enorm succesvolle A320 komen, waar gemiddeld zo’n 180 passagiers in passen.

Toch lijkt Airbus ‘iets’ te moeten doen met de A220-lijn. Het type krijgt momenteel stevige concurrentie van de Braziliaanse Embraer E195-E2, waar ook KLM mee vliegt. Voor iedere A220 die Airbus afgelopen jaar verkocht wist Embraer maar liefst drie E2’s te verkopen. De E2 kan zo’n 130 tot 140 passagiers vervoeren, en vormt daarmee een geduchte concurrent voor de A220-300. Met een grotere A220-variant zou Airbus zich in dit segment meer kunnen onderscheiden.

Voldoende interesse?

Als Airbus tijdens de gesprekken voldoende toezeggingen weet op te halen, zou een officiële productlancering mogelijk deze zomer al volgen. In juli vindt namelijk weer een editie van de Britse Farnborough Airshow plaats, waar dit soort aankondigingen door de jaren heen geregeld zijn gedaan. De ontwikkeling van het toestel zou dan later dit jaar van start kunnen gaan.

Voor die tijd zal Airbus in ieder geval een paar grote klanten willen binnenhalen. Waarschijnlijk kijkt de Europese vliegtuigbouwer vooral naar Air France, Delta en Air Canada. Die maatschappijen hebben al interesse getoond en zijn bovendien grote afnemers van de A220 en hebben alledrie tientallen -100’s en -300’s in de vloot. Verder zouden ook airBaltic, jetBlue en Breeze mogelijk interesse kunnen hebben.

Aan Airbus’ kersverse topman Lars Wagner, sinds 1 januari het hoofd van de commerciële vliegtuigtak van het bedrijf, de taak om het programma weer op de rit te krijgen. Zijn voorganger Christian Scherer kondigde begin vorig jaar aan dat de knoop waarschijnlijk in 2025 of 2026 zou worden doorgehakt.