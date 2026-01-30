American Airlines wil de ‘eerste’ zijn op deze route

American Airlines zegt als eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij weer naar Venezuela te willen vliegen. De aankondiging volgt op een opmerkelijke beleidswijziging van het Witte Huis.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde donderdag aan het luchtruim van Venezuela te willen heropenen. Ook wil hij de beperkingen op commerciële vluchten vanuit de Verenigde Staten laten varen. Sinds 2019 mochten Amerikaanse maatschappijen geen vluchten meer van en naar Venezuela uitvoeren vanwege de oplopende spanningen tussen de twee landen.

American Airlines wil als eerste weer naar Venezuela

De hervatting van commerciële vluchten moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten, maar American Airlines springt bovenop de aankondiging van Trump. Het bedrijf voerde al sinds 1987 een lijndienst naar het Zuid-Amerikaanse land uit, moest die in 2019 vanwege de restricties stopzetten. De maatschappij zegt nu de eerste airline te willen zijn die weer op Venezuela vliegt, en klaar te staan om de vluchten op te starten. ‘We hebben meer dan dertig jaar geschiedenis in het verbinden van Venezolanen met de VS en willen die relatie graag nieuw leven inblazen’, zegt een woordvoerder.

Het duurt mogelijk nog enkele maanden voordat alle goedkeuringen rond zijn, maar de heropening van de luchtverbinding is een belangrijke stap in het normaliseren van de betrekkingen tussen de VS en Venezuela. De spanningen tussen de twee landen bereikten begin januari een hoogtepunt, toen Amerikaanse troepen een operatie uitvoerden waarbij de Venezolaanse president Maduro werd opgepakt. Maduro en zijn vrouw wachten nu in de VS hun rechtszaken af en worden verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel.

De Amerikaanse regering zegt Venezuela voorlopig te besturen, naar het lijkt in een vorm van samenwerking met de overblijfselen van het Maduro-regime.