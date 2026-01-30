Dit wil het nieuwe kabinet met Schiphol en de luchtvaart

D66, VVD en CDA presenteerden vrijdagmiddag het nieuwe regeerakkoord. In het akkoord benadrukt het nieuwe kabinet dat de luchtvaart en de hubfunctie van Schiphol belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Ook hakken de partijen een aantal knopen door over Schiphol en Lelystad Airport.

Lelystad Airport open

Verreweg het duidelijkste luchtvaartbesluit in het regeerakkoord betreft Lelystad Airport. Als het aan het nieuwe kabinet ligt gaat de luchthaven eindelijk open, zowel voor Defensie als de civiele luchtvaart. Dat F-35’s op Lelystad gestationeerd worden, was al rond, maar met het besluit komt de coalitie tegemoet aan de harde eis van zowel Lelystad Airport als de provincie Flevoland dat het vliegveld dan ook open moet mogen voor commerciële vluchten. In eerste instantie zal het gaan om 10.000 vliegbewegingen, wat neerkomt op maximaal enkele tientallen vluchten per dag. Mits de luchthaven aan alle wettelijke eisen voldoet en een natuurvergunning heeft.

Dit zegt het nieuwe kabinet verder over de luchtvaart

Verder wil de nieuwe coalitie de 478.000 vliegbewegingen die op dit moment mogen plaatsvinden op Schiphol vastleggen in een nieuw luchthavenverkeersbesluit. Daarmee zou de krimp van Schiphol, waar eerder nog 500.000 vluchten per jaar mochten plaatsvinden, juridisch verankerd worden. Er staat niets in het akkoord over mogelijke groei van de luchthaven in de toekomst, nu er veel meer stillere en schonere vliegtuigen worden gebruikt. Ook opmerkelijk: KLM en Transavia worden überhaupt niet genoemd in het coalitieakkoord.

Er wordt bovendien een nieuwe procedure gestart die ervoor moet zorgen dat Schiphol binnen vier jaar ’s nachts minimaal 50 procent stiller wordt. In die procedure wordt ook gekeken naar een nachtsluiting van de luchthaven tussen 00.00 en 05.00 uur. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de luchthaven lager zijn dan in 2024 het geval was. Daarnaast investeert Schiphol vijftig miljoen euro in een omgevingsfonds. Het bedrag moet gebruikt worden om woningen te isoleren.

Tot slot wil het nieuwe kabinet inzetten op een andere belasting van de luchtvaart. Er moet een Europese vliegtaks komen die voor alle EU-landen gelijk is, in plaats van de nationale tickettaks. Het is onduidelijk wat dit in de praktijk zal betekenen. Eerdere kabinetten hebben steeds aangegeven op een Europese heffing in te willen zetten, maar in de praktijk is de nationale vliegtaks de afgelopen jaren fors verhoogd. Ook is het nog onbekend of de gedifferentieerde vliegtaks, waarbij de hoogte van de belasting aan de vliegafstand wordt gekoppeld en verre vluchten dus duurder worden, van tafel gaat. De coalitie zegt verder in te willen zetten op bijmenging van duurzame brandstof en het stimuleren van de productie daarvan.