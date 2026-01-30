Minderheidskabinet: Lelystad open, Schiphol deels dicht?

Uit het vrijdag gepresenteerde regeerakkoord blijkt dat de nieuwe coalitie een paar knopen wil doorhakken over de luchtvaart. Zo wordt Lelystad Airport eindelijk geopend, maar moet Schiphol deels op slot. Hier de eerste reacties op de voornemens.

De belangrijkste punten op een rijtje

In het regeerakkoord benadrukken D66, VVD en CDA dat de luchtvaart en de hub-functie van Schiphol belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. De partijen gaan beperkt in op hun plannen voor de luchtvaart. Lees hier wat die plannen precies zijn. Een korte opsomming:

Lelystad Airport gaat eindelijk open, zowel voor Defensie (F-35’s) als civiel medegebruik

Voor Schiphol wordt het maximale aantal vliegbewegingen vastgesteld op 478.000

Er komt mogelijk een nachtsluiting van Schiphol

Schiphol moet in elk geval ’s nachts 50% stiller worden

Het nieuwe kabinet wil inzetten op een Europese vliegtaks die voor alle EU-landen gelijk is, in plaats van een nationale vliegtaks

Maar het is onduidelijk of die nationale vliegtaks nu wordt aangepast

Eerste reacties

Vanuit de luchtvaartsector wordt wisselend op het akkoord gereageerd. ‘Het openen van Lelystad Airport na zoveel jaren en honderden miljoenen aan investeringen is een goede zaak’, zegt Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, tegen Up in the Sky. ‘Het kan echter niet zo zijn dat dit uitgeruild zou worden tegen een nachtsluiting. Dat is een irreële en ongelijke uitruil. Een nachtsluiting op Schiphol treft de vracht en de vakantieganger onevenredig, Transavia in het bijzonder.’ Fruitema zegt hierover in gesprek te willen met het nieuwe kabinet.

De zinsnede over het belang van Schiphol en de luchtvaart voor de Nederlandse economie, stemt tot grote tevredenheid. ‘Voor een gezonde economie zijn een gezonde luchtvaart en luchthaven broodnodig. Dit is laatst nog eens bevestigd in het rapport van Peter Wennink. De erkenning van de relatie tussen ons investeringsklimaat en de luchtvaart is van belang’, zegt Fruitema. ‘Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. En dat zien we niet overal in het akkoord terug.’

Schiphol: verheugd dat duidelijke keuzes worden gemaakt

Ook Schiphol is blij dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. ‘Met de opening van Lelystad Airport en aandacht voor een gelijk speelveld in Europa zet de coalitie stappen die bijdragen aan een toekomstbestendig luchtvaartsysteem dat Nederland bereikbaar en in beweging houdt’, zegt het bedrijf in een statement.

‘De luchtvaart wordt met dit regeerakkoord steeds meer benaderd als één samenhangend systeem dat bijdraagt aan de brede welvaart en weerbaarheid van Nederland’, reageert Schiphol-CEO Pieter van Oord. ‘Schiphol blijft zich inzetten voor verdere verstilling en wij zijn ervan overtuigd dat we er samen met de sector voor kunnen zorgen dat het rond Schiphol 50% stiller wordt in de nacht.’ Over de mogelijke nachtsluiting laat de luchthaven zich niet uit.

Transavia verbaasd

Transavia reageert verbaasd op de voorgestelde maatregelen voor de nacht. ‘De daarbij genoemde mogelijkheid van een nachtsluiting heeft zoals bekend grote gevolgen voor Transavia. Toegang tot de nacht op Schiphol is essentieel voor het bedrijfsmodel en toegankelijkheid van vliegen voor iedereen. Bovendien zou Nederland hiermee als enige land in Europa ‘s nachts niet per vliegtuig bereikbaar zijn’, stelt Transavia in een reactie.

‘Een dergelijke maatregel raakt de kern van de bereikbaarheid van Nederland en heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van tickets, werkgelegenheid en het nationale vestigingsklimaat.’ De maatschappij benadrukt verder dat ze juist miljarden heeft geïnvesteerd in een stillere vloot in de afgelopen jaren.

KLM heeft vooralsnog niet gereageerd op de politieke plannen.