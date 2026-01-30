Tijd dringt voor opvolger F-18 Super Hornet

De U.S. Navy waarschuwt dat verdere vertraging bij de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig, ter vervanging van de F/A-18E/F Super Hornet, grote gevolgen kan hebben.

Volgens Daryl Caudle, Chief of Naval Operations van de U.S. Navy, dreigt de marine binnen tien jaar het vermogen te verliezen om effectief te opereren in zwaar verdedigde luchtruimen. De opvolger van de Super Hornet moet daarom zo snel mogelijk worden ontwikkeld. Volgens Caudle is het tijdperk waarin Amerikaanse vliegtuigen vrijwel ongehinderd konden opereren voorbij. Steeds meer ‘vijandige’ landen en groeperingen beschikken over geavanceerdere luchtverdedigingssystemen. Zo zouden Houthi-rebellen in Jemen met mobiele systemen al tientallen MQ-9 Reaper-drones hebben neergehaald.

De F/A-XX wordt door de marine niet gezien als een eenvoudige opvolger van de F/A-18E/F Super Hornet en de EA-18G Growler. Het toestel moet meerdere rollen combineren. Zo krijgt de F/A-XX naar verwachting circa 25 procent meer bereik dan de F-35C, krachtigere elektronische aanvalscapaciteiten dan de Growler en de mogelijkheid om meerdere onbemande ‘Collaborative Combat Aircraft’ (CCA’s) aan te sturen.

Boeing of Northrop Grumman?

Na maandenlange vertraging leek het Pentagon vorig jaar eindelijk een beslissing te nemen over welk bedrijf, Boeing of Northrop Grumman, het ontwerp en de bouw van de nieuwe F/A-XX mag uitvoeren. Die beslissing bleef echter uit. Het Congres steunt inmiddels de oproep van de U.S. Navy en verplicht het Amerikaanse ministerie van Defensie om op korte termijn een ontwikkelingscontract toe te kennen aan een van de kandidaten. Naar verwachting wordt de komende weken duidelijk welke fabrikant het contract krijgt voor de ontwikkeling van de carrier-based F/A-XX.