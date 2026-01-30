Trump dreigt, wil Canadese vliegtuigen aanpakken

De Amerikaanse president Donald Trump uit felle kritiek op Canada en wil alle Canadese vliegtuigen ‘decertificeren’. Dat schrijft hij in een post op social media.

Trumps kritiek richt zich op de trage certificatie van verschillende Amerikaanse zakenjets. De Amerikaanse president beticht Canada ervan doelbewust de certificering van de Gulfstream G500, G600, G700 en G800 tegen te houden. De Amerikaanse zakenjets vliegen al jaren maar hebben nog geen Canadese typecertificering ontvangen.

Trump haalt uit naar Canada

In zijn post schrijft Trump daarom dat hij de Canadese Bombardier Global Express-vliegtuigen ‘en alle vliegtuigen die in Canada gemaakt zijn’ wil decertificeren, totdat de Gulfstreams ook in Canada verkocht mogen worden. Daarnaast dreigt Trump met de invoering van een handelstarief van 50 procent op alle -vermoedelijk Canadese- vliegtuigen die in de VS verkocht worden, als het land de huidige situatie niet snel wordt opgelost.

Trumps post op zijn eigen sociale medium

Gaat om veel vliegtuigen

Op dit moment vliegen er in de Verenigde Staten zo’n 5.000 in Canada gebouwde vliegtuigen rond, blijkt uit gegevens van Cirium. Luchtvaartjuristen wijzen er echter op dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA geen instrument is voor handelsbeleid. Certificering en luchtwaardigheid zijn strikt technisch en veiligheidsgericht; politieke motieven bieden geen wettelijke basis om bestaande typecertificaten in te trekken. Volgens Canadese deskundigen ontbreekt het de Amerikaanse regering dan ook aan directe bevoegdheden om eenzijdig deze vliegtuigen te weren.

Bombardier lijkt zich ondertussen wel zorgen te maken over de uitspraken van Trump. ‘We hebben het bericht van de Amerikaanse president gezien en staan in contact met de Canadese regering’, meldt het bedrijf in een statement. De Canadese vliegtuigbouwer benadrukt dat al zijn vliegtuigen volledig voldoen aan de Amerikaanse veiligheidseisen en dat certificeringsprocedures over technische zaken moeten gaan, niet over politieke druk.

De opmerkelijke uitspraken van Trump komen op een moment dat de handelsrelatie tussen de VS en Canada al gespannen is. De Canadese premier Mark Carney gaf vorige week een veelbesproken toespraak waarin hij de veranderingen in de wereldorde benadrukte en daarbij ook Trumps handelsbeleid aanhaalde. Ook sloot Carney onlangs een deal met China over onder meer de invoer van Chinese auto’s naar het land.