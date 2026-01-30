Wederom tegenslag voor Boeing 777X

Een nieuw probleem zorgt mogelijk voor nóg meer vertraging bij de ontwikkeling van de Boeing 777X. Welke invloed de complicatie op het programma heeft, is nog onduidelijk.

Boeing meldde dat het nieuw probleem heeft vastgesteld bij de GE9X-motoren, die speciaal voor de 777X zijn ontwikkeld door General Electric. Het probleem heeft betrekking op de levensduur van onderdelen in de GE9X. De fabrikant laat niet los over welke componenten het precies gaat en hoe het probleem is ontstaan. Wel laat Boeing weten samen met General Electric aan een oplossing te werken. Het lopende testprogramma van de 777-9, de eerste en langs variant van de 777X, loopt vooralsnog geen vertraging op.

In november kreeg Boeing nog goedkeuring van de Amerikaanse autoriteit om verder te gaan met de derde fase van het testprogramma. Daarin voert de fabrikant samen met de FAA de laatste validaties uit die nodig zijn voor de Type Inspection Authorisation (TIA). Gedurende dit proces wordt het ontwerp van de 777X zowel op de grond als in de lucht uitgebreid onder de loep genomen. Pas daarna kan de uiteindelijke certificering plaatsvinden.

Forse vertraging

Het 777X-programma loopt behoorlijk achter op schema. Inmiddels staat de levering van het eerste exemplaar, dat initieel al in 2020 geleverd had moeten worden, aan launch customer Lufthansa op de planning voor 2027. De vertragingen kosten de vliegtuigbouwer inmiddels miljarden dollars per jaar, onder meer doordat airlines hun geduld verliezen en compensatie eisen. Volgens Boeing vraagt de FAA sinds het 737 MAX-debacle om aanzienlijk meer documentatie en toezicht, waardoor de procedure veel langer duurt dan bij eerdere toestellen.