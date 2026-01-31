Huisdieren tijdelijk niet welkom bij deze airline

Huisdieren maken voor veel mensen echt deel uit van het gezin, en dus gaan ze net zo makkelijk mee op reis. Kleine honden en katten in de cabine, en grote dieren onderin het ruim. Maar huisdiereigenaren die met Alaska Airlines reizen hebben een probleem. De beestjes zijn daar tijdelijk niet welkom vanwege extreme temperaturen.

Op 22 verschillende luchthavens in de Verenigde Staten mogen Fikkie en Minoes tijdelijk niet mee. De VS zuchten onder extreem winterweer met ijskoude temperaturen. Dat houdt ook nog wel een poosje aan. In de komende dagen komt er een nieuwe koudegolf aan, en er wordt zware sneeuwval verwacht. Daarom zet Alaska Airlines het vervoer van huisdieren in het ruim tijdelijk stop. De maatschappij kan op dit moment niet garanderen dat de dieren veilig worden vervoerd.

Alaska Airlines vliegt met een vloot van Boeing 737 en Boeing 787. Op de 737 gaan huisdieren in het voorste vrachtruim. Die ruimte is verwarmd en van zuurstof voorzien, waardoor ze veilig overkomen. Op de grotere vliegtuigen is dit vaak ook het voorste deel, maar het kan het ook wel eens een ander deel van de cargo hold zijn. Maar koude cargo-ruimtes zijn het probleem niet. De maatschappij maakt zich zorgen of bij het in- en uitladen van bagage dieren langere tijd op het platform staan. Door de extreem lage temperaturen kan de veiligheid van de dieren niet meer worden gegarandeerd. Daarom weert de airline dieren in het vrachtruim tot tenminste 3 februari. Huisdieren in de cabine mogen nog wel mee, mits ze aan alle gestelde eisen voldoen.

Verstoringen

Soms leiden huisdieren tot vertragingen en opvallende incidenten. Vorig jaar zorgde een zwerfkat ervoor dat een Ryanair-toestel twee dagen aan de grond bleef. Het diertje raakte bekneld in een deel van het vliegtuig, waardoor de machine eerst grondig geïnspecteerd moest worden. En in november 2024 ontsnapte een hond uit een kennel op Parijs Charles de Gaulle. Hij rende over het luchthaventerrein heen en zorgde ervoor dat twee start- en landingsbanen tijdelijk moesten sluiten.