Wizz wil nu al van nieuwste aanwinst af

Wizz Air had vorig jaar nog plannen om explosief te groeien, maar komt daar nu al een beetje van terug. De Hongaarse prijsvechter zoekt een nieuwe eigenaar voor Airbussen die nog niet eens zijn geleverd.

Wizz Air zette eerder volop in op de Airbus A321XLR. De maatschappij had er 47 besteld. Maar door een aantal financiële tegenslagen, zoals aanhoudende motorproblemen bij Pratt & Whitney en tegenvallende prestaties op de bases in Abu Dhabi en Wenen (die nu dicht zijn of sluiten) werd dat aantal verlaagd. De Hongaarse prijsvechter wilde maar elf toestellen van de XLR-variant. Zes daarvan zijn inmiddels geleverd: drie voor Wizz Air UK en drie voor Wizz Air Malta. Maar die laatste vijf hoeft de airline eigenlijk ook niet.

“Wizz Air voert gesprekken met haar partners om de overige vijf Airbus A321XLR over te dragen aan een andere operator, voor de start van het IATA zomerseizoen 2026” meldt de maatschappij via AeroTelegraph. Daarbij wordt niet gezegd wie de eventuele opties zijn. Het sluit ook niet helemaal aan bij de fiscale doelen van Wizz. In het nieuwe financiële jaar, dat op 1 april begint bij de maatschappij, wil ze acht XLR’s aan haar vloot toevoegen. In 2027 zouden daar nog eens elf bij moeten komen. Maar de Hongaarse airline is niet onbekend met afstappen van vlootdoelen. In november 2025 ontving de maatschappij drie A321neo’s en verkocht ze direct weer aan JetSmart.

Mijlpaal

In november nam Wizz Air haar 250e toestel in ontvangst, een Airbus A321neo. CEO József Váradi noemde het getal een ‘symbool voor onze ambitie.’ Daarbij benoemde hij wel dat zijn maatschappij pas halverwege haar doelen is als het op de vloot aankwam. Dat was een opvallende uitspraak, omdat Wizz vliegtuigleveringen uitstelt en er een aantal dus ook gelijk weer kwijt wil.