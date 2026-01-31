Wordt KLM-partner eerste klant nieuwe Airbus?

Airbus staat op het punt om verkoopgesprekken te starten over een mogelijke nieuwe, grotere variant van de A220. Voordat de knoop wordt doorgehakt wil Airbus voldoende interesse zien vanuit een paar grote airlines. En de kans is groot dat daar een belangrijke partner van KLM tussen zit.

Een nieuwe Airbus A220?

De ‘A220-500’, zoals het type informeel al wordt genoemd, zou een langere romp krijgen dan de huidige A220-300 en circa 170 tot 180 passagiers kunnen vervoeren. Dat zijn er 30 tot 40 meer dan met de -300, waarmee het toestel aantrekkelijker worden voor drukkere regionale routes. Voor Airbus is zo’n stap ook strategisch van belang, omdat de A220 stevige concurrentie ondervindt van de Embraer E195-E2. KLM zet al een groot aantal van deze Braziliaanse jets in, en Embraer wist er afgelopen jaar zelfs drie keer zoveel te verkopen als Airbus met de A220. Een grotere A220-variant zou Airbus beter positioneren in dit marktsegment.

Air France heeft naar verwachting veel interesse in een dergelijk Airbus-toestel. De Franse zustermaatschappij van KLM drong jaren geleden al aan op de ontwikkeling van een A220-500, maar Airbus had toen de handen vol aan de supply chain-crisis die tijdens de coronapandemie ontstond. Eind 2021 bestelde Air France-KLM als concern weliswaar een groot aantal nieuwe A320’s en A321’s, maar deze zijn vooral bestemd voor KLM en de Nederlandse en Franse takken van Transavia.

Air France heeft momenteel al zo’n vijftig A220’s in gebruik, en de A320’s van de maatschappij raken langzamerhand verouderd. Dat de Fransen mogelijk interesse hebben in de A220-500 ligt dan ook voor de hand.

Delta Air Lines

Maar ook het Amerikaanse Delta zal hoog op het lijstje van Airbus-officials staan. De KLM-partner heeft momenteel al een vloot van maar liefst tachtig A220’s en is daarmee de grootste A220-operator ter wereld. Bovendien was Delta de eerste Amerikaanse maatschappij die het toestel in gebruik nam, toen nog als Bombardier C-Series.

Een verlengde versie van het vliegtuigtype zou goed kunnen passen op binnenlandse Amerikaanse lijndiensten die de airline meermaals per dag uitvoert. Delta zette niet voor niets een deel van haar bestelling voor de kleinere A220-100’s om in de grotere -300-variant. Anders dan Air France hebben de Amerikanen zich nooit zo publiekelijk uitgelaten over de wens voor een nog grotere A220, maar gezien het grote aantal operationele toestellen waar Delta al mee vliegt zal de interesse er zeker zijn.

En KLM dan?

Voor KLM zelf ligt een A220-bestelling zeker niet voor de hand. De maatschappij vliegt inmiddels enthousiast met haar eerste reeks A321neo’s en heeft weliswaar nog een aantal A320neo’s in bestelling, maar is een van de belangrijkste gebruikers van de Embraer E195-E2. KLM Cityhopper heeft van dat laatste type maar liefst 25 toestellen in haar vloot.

Andere gegadigden voor grotere Airbus A220