Man vliegt dubbel illegaal een rondje met gestolen vliegtuig

Een man uit de Verenigde Staten begon 2026 met een behoorlijke reeks overtredingen aan zijn broek. Hij stal een vliegtuig, knoeide met de transponder en dat alles onder invloed van drugs.

De man werd opgepakt toen hij op 27 januari een vliegtuig probeerde te stelen. Maar het verhaal begon veel eerder dan dat, want het was niet zijn eerste keer. Op 3 januari stal de man een vliegtuig op Auburn Municipal Airport in Washington. Vervolgens stapte hij samen met zijn vriendin in, knoeide met de transponder en steeg op. Het toestel werd een dag later gespot op Kelso Airport, ook in Washington. En op 6 januari werd het gesignaleerd op Corona Municipal Airport in Californië. Maar de man liep tegen de lamp toen hij tegen het einde van de maand op datzelfde vliegveld een vliegtuig probeerde te starten. Deze was echter sinds 2017 niet meer geregistreerd. Het leidde direct tot zijn arrestatie.

Vliegen met een gemanipuleerde transponder wordt ‘flying dark’ genoemd en is gevaarlijk. Daarmee is je positie niet meer traceerbaar, en ben je niet zichtbaar voor andere piloten. Zo neemt de kans op een botsing aanzienlijk toe. Vooral in het drukke luchtruim van Californië, waar de man ook een tijdje heeft gevlogen, is zo’n situatie een behoorlijk risico. Daarbij beschikte de verdachte ook niet over een vliegbrevet, én gaf hij toe dat hij onder de invloed van methamphetamine (meth) vloog. Hij is nu op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van zijn strafzaak.

Dronken in de B777

Eind december waagde een piloot van Air India ook een poging om onder invloed in de cockpit te stappen. Hij kwam echter niet door twee blaastesten van de Canadese politie heen. Daarop werd hij van de vlucht verwijderd. Er moest een nieuwe vlieger worden opgeroepen en de lijndienst liep maar liefst zeven uur vertraging op.