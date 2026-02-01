Nieuw kabinet wil nachtsluiting Schiphol, kan dat?

Het nieuwe kabinet wil een nachtslot op Schiphol, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Vanuit de luchtvaartsector klinkt stevige kritiek. KLM wijst erop dat een nachtslot haaks staat op de ambitie om Nederland economisch concurrerend te houden.

Nachtsluiting in het regeerakkoord

Het moet een lobbyrecord zijn. Half januari stuurden vijftien gemeenten rond Schiphol, waaronder Amsterdam, een brief aan het kabinet in wording met de oproep om een nachtslot te overwegen. Nog geen twee weken later was de maatregel al vastgelegd in het regeerakkoord, zo schrijft Het Parool. Al blijken die plannen niet zo eenvoudig. Een nachtsluiting invoeren is juridisch geen simpele knop die Den Haag kan omzetten. Nederland moet daarvoor een Europese ‘balanced approach’-procedure doorlopen. Die schrijft voor dat het beperken van vliegverkeer alleen mag als uiterste maatregel. Eerst moet overtuigend worden aangetoond dat alternatieven zoals stillere vliegtuigen, aangepaste aanvliegroutes of operationele beperkingen onvoldoende helpen.

Kritiek

Vanuit de luchtvaartsector klinkt stevige kritiek. KLM wijst erop dat een nachtslot haaks staat op de ambitie om Nederland economisch concurrerend te houden. De hubfunctie van Schiphol, met overstappers uit alle windstreken, is volgens de maatschappij cruciaal voor het vestigingsklimaat. Voor Transavia zijn de gevolgen mogelijk het grootst. Vakantieverkeer leunt sterk op vroege vertrekken en late aankomsten. Zonder die ruimte wordt het lastig om meerdere rotaties per dag met hetzelfde toestel te vliegen, wat tickets duurder maakt en de bedrijfsvoering onder druk zet. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat Transavia in dat scenario tot tachtig procent van de vloot zou moeten verplaatsen naar andere luchthavens.

