Opvallend veel militaire vliegtuigen onderweg naar Midden-Oosten

De afgelopen week was een duidelijke toename zichtbaar in Amerikaanse militaire vliegbewegingen richting het Midden-Oosten. Transport-, tanker- en verkenningsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht zijn onderweg op routes tussen Noord-Amerika, Europa en bases in de Golfregio.

De bewegingen vallen samen met oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een Amerikaanse carrier strike group, met vliegdekschip USS Abraham Lincoln, kwam eerder in de week aan in de Perzische Golf. Het eskader opereert inmiddels in de noordelijke Arabische Zee en vergroot de dreiging van de Amerikanen op zee en in de lucht.

Amerikaanse luchtmacht in beweging

Dat de inzet verder gaat dan symbolische dreiging blijkt uit aanvullende details die CNN publiceerde op basis van open-source data en satellietbeelden. Zo zijn de afgelopen week tientallen C-17- en C-5-transportvluchten van de Amerikaanse luchtmacht waargenomen die materieel afleverden op Amerikaanse bases in onder meer Qatar, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

The U.S. has been sending a huge number of high-capability military aircraft toward the Middle East over the past day:



– 4x KC-46A Pegasus tankers

– 6x EA-18G Growler EW aircraft

– 6x F-35A fighter jets

– 9x C-17 Globemaster III transport planes

– 1x MC-130J Commando II SOCOM

-… pic.twitter.com/Cseo7mqqUR— Visegrád 24 (@visegrad24) January 29, 2026 Considering the number of military cargo flights transporting just air-defense equipment we saw prior to last year’s strikes again Iran, which amounted to well over 75 flights by both C-17A Globemaster IIIs and C-5M Super Galaxys, we are still likely a week or so away from… https://t.co/81am5yzdUi— OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2026

Ook vinden vrijwel continu surveillancevluchten plaats boven de Perzische Golf en de Straat van Hormuz, tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Deze vluchten worden uitgevoerd door RC-135-verkenningsvliegtuigen, P-8A Poseidons en MQ-4C Triton-drones. Daarnaast is volgens CNN extra luchtverdediging in de regio gearriveerd, waaronder Patriot- en THAAD-systemen, terwijl KC-46-tankervliegtuigen van de luchtmacht trans-Atlantische vluchten uitvoerden om langeafstandsinzet van gevechtsvliegtuigen te ondersteunen.

US airforce fighters are on the move again from Spain Toward the Middle East, 4 KC-46A Pegasus refuelling aircraft are seen airborne and will likely tow the EA-18G Growlers and the F-35s across the Med and into bases in Jordan and Qatar. pic.twitter.com/vkLy5K3UUq— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) January 31, 2026

KLM neemt maatregelen

Voor de luchtvaart kan een verdere escalatie gevolgen hebben in de vorm van aangepaste vliegroutes, luchtruimbeperkingen en vertragingen. KLM legde vanwege de toenemende dreiging al op vrijdag 23 januari alle vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten stil. Daarbij ging het om steden als Dubai, Tel Aviv en steden in Saudi-Arabië. Inmiddels is de maatschappij daar deels op teruggekomen. De vluchten naar Saudi-Arabië werden in de loop van afgelopen week weer opgestart. Vanaf zondag worden ook de lijndiensten naar Dubai en Tel Aviv hervat, in aangepaste vorm.