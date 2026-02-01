Stewardess klaagt Airbus aan

Een stewardess van American Airlines spant een rechtszaak aan tegen Airbus. Volgens haar heeft ze op de A319 permanent hersenletsel opgelopen.

Het incident op Phoenix Sky Harbor Airport dateert van 14 januari 2024. De stewardess stond halverwege het gangpad tijdens het boarden, om vanaf die positie passagiers te helpen. Maar toen de captain de Auxiliary Power Unit (APU) aanzette, nam het instappen een andere wending. De geur van vieze sokken drong de hele cabine door en de stewardess vluchtte snel het gangpad uit naar achteren. Daar vond ze haar collega die inmiddels ook stond te kokhalzen van de lucht. De captain beval daarop dat het hele vliegtuig werd geëvacueerd. Tijdens de evacuatie kreeg de stewardess last van intense hoofdpijn en een mistig brein.

Na de evacuatie moest ze nog een uur aan boord blijven, voordat zij en haar collega’s een medische check-up kregen. Twee dagen later vloog ze alweer naar Mexico, maar op die vlucht werd ze zo ziek dat ze aan het zuurstof moest. Sinds die dag zit ze ziek thuis met dagelijkse hoofdpijn en paniekaanvallen wanneer ze probeert terug aan het werk te gaan.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste rechtszaak die Airbus tegen zich aangespannen krijgt. Een stewardess van United Airlines sleepte de Europese vliegtuigbouwer ook al eens voor de rechter. Het gaat hierbij steeds om een designfout met het ‘bleed air-systeem’, dat onder andere voor airconditioning zorgt. Die lucht komt vanuit de motoren, wordt in het systeem gekoeld en dan de cabine in gepompt. Waarschijnlijk is die lucht besmet met motorolie, wat de geur van vieze sokken veroorzaakt. Vooral op de A319, waar dit soort incidenten vaker voorkomen, is het een bekend probleem omdat de luchtinlaat zich daar vlakbij twee bronnen van olielekkage bevindt.

Delta 737

Maar ook Delta heeft zo’n rechtszaak lopen, toen een Amerikaanse professor naar eigen zeggen chronische hersen- en ademhalingsproblemen opliep. Na het landen vulde een Boeing 737 zich met ‘gassen die naar vieze sokken roken.’ Daardoor moest hij overgeven, kreeg bonkende hoofdpijn en kwam niet meer uit zijn woorden. Hij kampt nog altijd met de gevolgen en wil 40 miljoen dollar van Delta zien.