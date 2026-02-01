Zien: zo bereidt KLM zich voor op komst A350

KLM verwacht dit jaar haar eerste Airbus A350. Dit toestel gaat uiteindelijk de A330 en de Boeing 777-200 vervangen. Maar voor het zover is, komt er eerst heel wat bij kijken…

Ongeveer vier maanden geleden kwam de eerste A350-simulator naar Schiphol. Maar het gevaarte naar hier krijgen was nog een behoorlijke operatie. De simulator van CAE (Canadian Aviation Electronics) werd gebouwd in de fabriek in Canada. Daarna werd de machine op boottransport gezet naar de haven van Antwerpen, om vervolgens met de vrachtwagen de tocht naar Schiphol-Oost te vervolgen. Om de trainingsfaciliteit op zijn plek te krijgen, moest een kraanwagen worden gehuurd. De simulator paste namelijk niet door het toegangshek en vervolgens kwam die ook niet zomaar het gebouw binnen. Voor de gelegenheid werd er tijdelijk een muur uit gehaald. Pas daarna kon het apparaat op zijn definitieve plek worden gezet.

Als een nieuwe auto

A330-First officer Arjan Oskam vergelijkt de simulator met de ervaring die je krijgt bij een nieuwe auto. ‘De visual die je ziet is ongelooflijk mooi en voelt levensecht. Dat helpt in het gevoel dat je krijgt bij het realisme van de simulator. Daar zijn echt stappen gemaakt in de ontwikkeling.’ Door die ontwikkelingen worden de machines accurater. Zo leren piloten in een veilige omgeving het toestel goed kennen, en is de overgang naar het echte vliegen niet zo groot.

Maar voordat Oskam in de trainingsfaciliteit van KLM aan de slag kon, was hij een jaar lang achter de computer druk bezig om trainingen te maken. Die kunnen vanaf nu niet alleen gegeven, maar ook getest worden. De overgang van Boeing naar Airbus is voor vliegers namelijk flink anders. Een Boeing wordt bediend met een yoke in het midden, een Airbus met een side-stick aan de zijkant.

KLM investeert in de toekomst

De A350-simulator neemt de plaats in van één van de twee Boeing 737-simulatoren, nu die types langzaam worden uitgefaseerd. Erik de Graaf, Business Manager Engineering Simulators, noemt het ‘het eerste tastbare resultaat in de voorbereiding van de vlootvernieuwing.’ KLM is overigens al bezig met de toekomst van haar trainingsfaciliteiten. Vorig jaar begon de bouw van het nieuwe trainingscentrum op Schiphol-Oost. Deze gaat plaats bieden aan vijf extra simulatoren.