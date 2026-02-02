A380 maakt twee vluchten met gereedschap in vleugel

Op de luchthaven van Sydney is gereedschap gevonden in een van de vleugels van een Airbus A380 van Qantas. Het toestel had op dat moment al een volledige retourvlucht uitgevoerd.

De ontdekking werd gedaan op 9 januari. De Airbus A380, met registratie VH-OQK, was vanuit Dallas Fort Worth geland in het Australische Sydney. Tijdens een routinecontrole vond het personeel een stuk gereedschap in de linkervleugel. De Australian Transport Safety Bureau (ATSB) heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar het voorval.

Wat voor gereedschap er precies in de vleugel van de A380 zat, is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk is het voorwerp achtergebleven tijdens onderhoud voorafgaand aan de vlucht naar Texas. Het achterblijven van gereedschap is riskant, omdat het kritieke systemen kan beschadigen of blokkeren.

Het is niet de eerste keer dat de Australische luchtvaartautoriteit een dergelijk incident onderzoekt. In februari 2024 vond personeel op de luchthaven van Los Angeles al een vermist geraakte compressor turning tool (gereedschap om de motoras te draaien) achter de ventilatorbladen van een van de motoren.

Vlootvernieuwing

Tegen de verwachtingen in haalde Qantas in 2021 haar Airbus A380’s alweer terug uit de opslag in de woestijn bij Dubai. Eigenlijk zou de maatschappij de superjumbo’s pas in 2023 weer in gebruik nemen, maar door een tekort aan piloten en de nasleep van strenge coronamaatregelen besloot Qantas de toestellen eerder in te zetten.

Toch zijn de dagen van de A380 bij de Australische maatschappij geteld. Van de oorspronkelijke vloot van twaalf toestellen zijn er slechts tien teruggekeerd in actieve dienst. Vanaf 2032 faseert Qantas het type uit ten gunste van de nieuwe Airbus A350-1000. Dit toestel zal ook worden ingezet voor het prestigieuze ‘Project Sunrise’, waarmee Qantas directe vluchten wil uitvoeren van Melbourne en Sydney naar Londen en New York.